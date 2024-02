Turismo in crescita a Spoleto

Il sindaco Andrea Sisti:”Non possiamo che essere soddisfatti. Negli ultimi due anni è migliorata la qualità, la programmazione e la promozione degli eventi. Con il Giro d’Italia e Don Matteo 14 puntiamo a crescere ancora”

​Crescono gli arrivi e aumentano le presenze turistiche nel comprensorio spoletino. Se i dati 2023 segnano rispettivamente un +10,7% e +8,4% sull’anno precedente, i numeri che certificano una ripresa significativa del turismo in città sono quelli relativi al confronto 2023-2019.

Lo scorso anno gli arrivi sono cresciuti del 13.4% e le presenze del 16.5% rispetto al periodo immediatamente precedente la pandemia e l’emergenza sanitaria, con valori che in termini assoluti hanno fatto registrare oltre 16.000 arrivi (122.002 contro 138.306) e circa 48.000 presenze in più (291.244 contro 339.193).

Negli ultimi due anni l’aumento è stato ancora più evidente. Tra il 2021 e il 2023 l’incremento degli arrivi ha superato il 30% (+33.6%) mentre quello delle presenze ha raggiunto un +28.6%. In sostanza si è passati dai 103.485 turisti registrati nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere di Spoleto nel 2021, ai 138.306 del 2023, con una crescita di presenze pari a 75.459 (da 263.734 a 339.193).

Nello stesso periodo (2021-2023) gli esercizi alberghieri hanno registrato un aumento di arrivi e presenze sia dei turisti italiani (+8.8% e +10.1%) che di quelli stranieri (+161.7% e +136%), dati riscontrati, seppur con qualche differenza, anche nel settore extra alberghiero (italiani +35.8% e 23.5%; stranieri +140.3% e 57.1%).

A riguardo è positivo anche il confronto con il 2019, con un +16.5% e +21.6% di arrivi e presenze di turisti italiani negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri e un +2.5% e +4.6% di turisti stranieri, per un dato generale registrato nelle strutture ricettive pari a +13.4% (arrivi) e +16.5% (presenze).