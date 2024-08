Truffa una coppia di anziani, i Carabinieri denunciano un 21enne

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – hanno deferito in stato di libertà un 21enne, campano, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di truffa aggravata nei confronti di una coppia di anziani spoletina.

Le vittime, due ultraottantenni, nella tarda mattinata del 24 aprile scorso, avevano ricevuto una telefonata da parte di un ignoto interlocutore, il quale, dopo essersi qualificato come un appartenente alle forze dell’ordine, avrebbe intimato agli stessi di consegnare tutto l’oro ed il denaro contante presente in casa, per evitare che la figlia, coinvolta in un sinistro stradale, venisse tratta in arresto.

Gli anziani, in preda al panico, dopo aver concluso la telefonata, hanno preparato il danaro contante e i monili in oro che avevano nella propria disponibilità per un ingente valore e li hanno consegnati alla persona che poco dopo è giunta presso la loro abitazione per la riscossione.

La coppia, – prosegue la nota dell’Arma – solo dopo essere riuscita a contattare la loro figlia ed accertarsi che nulla di quanto raccontato al telefono corrispondesse al vero, si è resa conto di essere caduta nella rete dell’ormai consolidata truffa e nell’immediatezza dei fatti, si è recata presso la locale Stazione Carabinieri per sporgere la denuncia.

L’attività di indagine condotta dai militari, l’individuazione fotografica ed ulteriori elementi indiziari raccolti in sede di denuncia, ha permesso ai militari dell’Arma di risalire all’identità dell’individuo, deferito per l’ipotesi di reato di truffa all’Autorità Giudiziaria spoletina.

Le persone – conclude il comunicato stampa dei Carabinieri – sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.

