Trovato in possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, la Polizia di Stato di Perugia denuncia un 35enne

  • Gennaio 28, 2026
    • Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un cittadino albanese – classe 1991 per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

    Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei furti in abitazione, gli Agenti delle Volanti hanno fermato un’autovettura sospetta con a bordo due uomini.

    Alla richiesta di esibire i documenti, uno dei due soggetti si è improvvisamente dato alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

    A quel punto gli operatori hanno approfondito i controlli sul conducente: sottoposto a perquisizione personale e del veicolo, l’uomo – con precedenti specifici per reati contro il patrimonio –  è stato trovato in possesso di numerosi strumenti atti allo scasso di cui non è stato in grado di giustificare il possesso.

    Per questi motivi, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti di rito, al termine dei quali è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

     

    Gli oggetti, invece, sono stati sottoposti a sequestro.

    Comunicato stampa della Questura 

