Trovato in possesso di un tirapugni: la Polizia di Stato denuncia un minorenne

  • Redazione
  • Febbraio 27, 2026
  • Attualità
    • Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un minorenne per il reato di possesso di oggetti atti ad offendere.

    Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, gli agenti hanno notato la presenza di alcuni ragazzi nei pressi delle panchine di Piazza della Vittoria; uno di essi, alla vista della volante, si è allontanato rapidamente, destando sospetti.

    Raggiunto e sottoposto a controllo, il giovane ha manifestato un evidente stato di agitazione, mantenendo ripetutamente le mani nelle tasche della felpa. Tale comportamento ha indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti, nel corso dei quali il minorenne ha consegnato un tirapugni in acciaio, immediatamente sequestrato.

    Il ragazzo è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Spoleto per le procedure di rito e deferito all’Autorità Giudiziaria competente per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

    Al termine degli accertamenti, il minore è stato riaffidato ai genitori.

    Comunicato stampa della Questura 

