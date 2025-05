Troppo Bologna per la Ducato Futsal under 15: finisce 8-2

Veramente troppo forte e concreto il Bologna per la Ducato Spoleto nella terza giornata del girone di fase nazionale che assegna lo scudetto under 15. I rossoblù, nonostante la loro giovanissima età, si sono rivelati cinici nello sfruttare ogni errore commesso dai ragazzi di De Moraes. Il provvisorio 1-3 siglato da Antinori aveva illuso la compagine spoletina, ma già il primo tempo si era chiuso sul 5-1 per i felsinei. Secondo tempo più equilibrato e risultato che si è dilatato, dopo il gol del 2-6 di Gurskyy, quando la panchina della Ducato ha inserito il portiere di movimento. Domenica prossima in Umbria arriva la corazzata veneta del MestreFenice: per la Ducato sarà l’ultimo incontro, visto che all’ultima giornata, rispetterà il suo turno di riposo.

Bologna: Panichella, Silipo, Cuomo, Masetti, Gorz Anelli, Pignatiello, Amico, Boufera. All. Ventura

Ducato Futsal Spoleto: Moroni, Antinori, Bonucci, Napolini, Saidi, Luca, Carissimi, Kryeziu, Porzi, Gurskyy, De Moraes F., D’Alesio. All. De Moraes C.

P.t. (5-1): 4′ Silipo, 5′ Gorz Anelli, 9′ Silipo, 10′ Antinori (D), 11′ Masetti, 14′ Gorz Anelli

S.t. (8-2): 7′ Masetti, 9′ Gurskyy (D), 13′ Silipo, 15′ Masetti