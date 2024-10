Trofeo CONI, soddisfazioni per la compagine del Tiro a Segno di Spoleto

Ancora un grande successo per la compagine Spoletina del Tiro a Segno di Spoleto, che ha tenuto alto il nome dello Sport Umbro in occasione dell’edizione del TROFEO CONI 2024 la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia, appena conclusasi a Catania.

L’atleta spoletino Matteo Capone, si è riconfermato Vicecampione italiano nella classifica individuale di specialità della Pistola a 10 m. con appoggio, mantenendo e difendendo la posizione di eccellenza conquistata nell’edizione del TROFEO CONI del 2023.

La rappresentativa regionale Umbria per la specialità del Tiro a Segno è stata guidata dai tecnici federali Mauro Pettini e Rita Bazzani, si è distinta a livello nazionale qualificandosi al sesto posto della classifica aggregata (Pistola e Carabina) è composta da 3 Atleti di Spoleto e 1 di Perugia:

• Matteo Capone – T.S.N. Spoleto Pistola 10 m. A

• Daria Milani – T.S.N. Perugia Pistola 10 m.

• Fabio De Marchi – T.S.N. Spoleto carabina 10 m. A

• Giuseppe Maria Covelli – T.S.N. Spoleto carabina 10 m.

L’eccellente risultato di Matteo Capone e il piazzamento al terzo posto di specialità dell’atleta Daria Milani, hanno regalato il piazzamento sul secondo gradino per la specialità della Pistola 10 m. alla Regione Umbria, confermando il piazzamento ottenuto lo scorso anno dalla coppia Matteo Capone e Maria Vittoria Imbriani.

L’Umbria del Tiro a Segno si conferma una delle regioni con un vivaio di Atleti di rilevanza, segno che il costante e qualificato lavoro svolto dalle società di appartenenza sta dando i frutti desiderati.

Il Presidente della Sezione Tiro a Segno di Spoleto Antonio Pismataro, ha ringraziato gli Atleti e i Tecnici per il grande risultato ottenuto a Catania. Un risultato che conferma il lavoro e l’impegno della Sezione Tiro a Segno di Spoleto , Centro Tecnico Federale Paralimpico

La cerimonia di apertura del TROFEO CONI 2024 ha visto la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che con la sua presenza ha confermato la vicinanza delle massime Istituzioni al più importante evento sportivo nazionale under 14. Sul palco della cerimonia di apertura anche il Presidente del Senato Ignazio la Russa e padrone di casa il Presidente del CONI Giovanni Malagò.