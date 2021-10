Trofeo Antico Mulino al Castello San Toracchio, vince l’arte e l’amicizia

L’Assessore Barili: Ottima organizzazione, replicheremo

di Lia Novisa

Oggi primo giorno di tramontana vera che ha scompigliato tele e capelli nel “Primo Trofeo Antico Mulino San Toracchio al Castello”, una estemporanea fortemente voluta dal Presidente della Comunanza Agraria di Sant’Eraclio Mauro Marchionni e organizzata dal Direttore Artistico di Carapace Mac Art, Mariolina Savino, che ha visto in singolar tenzone artisti provenienti da varie regioni italiane. Il vincitore è il MAESTRO Marco Giacchetti , incoronato Primo assoluto dalla giuria di ben 5 giurati e sono nell’ordine:

Remoli Giovanni

Lucidi Ugo

Raspa Rino

Don Luigi Filippucci

Antonio Persichini

che hanno stilato la classifica di tutti gli artisti premiati:

II^ Tiziana Fagiani

III^ Pascu Mihaela

Menzione Speciale Corrado BELLUOMO alias Krishna Kumara Das

Opera Segnalata Silvana Paris

Premio Mostra Concorso

Antonietta Vitali

A Maria Assunta Toniacci

Premio speciale #unyli #arte #innovazione #inclusione

Unyli Lingeria senza limiti e confini.”

Maria Assunta Toniacci, affetta di SLA dipinge grazie ad un puntatore oculare e crea immagini di estrema delicata bellezza, come l’opera odierna realizzata in estemporanea anche se virtuale, che rappresenta il castello di Sant’Eraclio.

L’assessore Decio Barili, presente in sala e rappresentante dell’Autorità cittadina, si è complimentato con tutti gli artisti ed ha espressamente chiesto di rinnovare l’esperienza sempre con il Patrocinio dell’amministrazione comunale di Foligno.

Caterina Lucangeli, delegata ai grandi eventi ha presieduto la premiazione che si è conclusa con un lungo applauso e la promessa di altre iniziative artistiche importanti.