Trevi, domani in Umbria inizia la due giorni del Convegno “La Cooperazione Internazionale Strumento di Sviluppo”

L’1 e il 2 marzo 2024 sarà una due giorni di grande importanza internazionale non solo per Trevi, per l’Umbria ed anche per l’Italia. Infatti, la cittadina umbra ospiterà il convegno: “La Cooperazione Internazionale Strumento di Sviluppo”, organizzato dalla Fondazione “S.E.D. – Social Economic Development Enrico Mattei” e dal Comune di Trevi.

All’evento saranno presenti rappresentanti del Govern e delle Istituzionali della Regione Umbria, Ambasciatori di varie nazioni, imprenditori e realtà economiche del panorama nazionale ed internazionale. Il Convegno sarà moderato dal giornalista, autore e conduttore “l’Italia che va …” Radio Rai, Daniele Della Seta.

Si parlerà di cooperazione come strumento della politica estera, della valorizzazione delle nostre eccellenze e delle politiche industriali dell’Italia e dell’Europa verso l’Africa. Ma anche delle proposte politiche che possono essere al servizio della cooperazione internazionale come veicolo di dialogo. Un dialogo realizzato attraverso azioni industriali necessarie in un contesto come quello della transizione ecologica. Una cooperazione che dovrà essere più paritetica fra gli Stati. Il progetto che è stato la stella polare che ha ispirato Enrico Mattei. Una politica che, nei rapporti internazionali, ha rafforzano la stabilità politica dei Paesi e favorito la pace.