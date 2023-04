Trentenne spoletino arrestato per furto aggravato

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – hanno tratto in arresto per l’ipotesi del reato di furto aggravato un 30enne, spoletino, già noto ai Carabinieri.

La pattuglia dei Carabinieri in servizio di pronto intervento la notte del 9 aprile u.s. è stata inviata dalla Centrale Operativa in Spoleto, presso una attività commerciale a seguito di una segnalazione di furto in atto pervenuta all’utenza “112”.

Nel dettaglio l’uomo dopo aver danneggiato il distributore self-service di una farmacia, frantumando il vetro antisfondamento di protezione, sottraeva i prodotti esposti in vendita.

L’intervento immediato della pattuglia permetteva di individuare il malfattore che nel frattempo si era allontanato dal luogo teatro dell’evento delittuoso con la refurtiva.

Il bottino veniva restituito al legittimo proprietario.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.