Un’iniziativa dedicata a San Francesco di Assisi per conoscere i luoghi del territorio spoletino vissuti dal Santo.

Si intitola “Trekking sulle orme di Francesco a Spoleto” l’appuntamento in programma domenica 6 ottobre a partire dalle ore 9.00.

Organizzato dal Comune di Spoleto in occasione dell’anniversario della morte, avvenuta ad Assisi il 3 ottobre 1226, il trekking sarà un vero e proprio viaggio tra Spoleto, Monteluco e San Sabino alla scoperta non solo dei luoghi, ma anche dell’importanza e del valore che la nostra città ha rivestito nel percorso di fede e negli episodi di vita che hanno segnato maggiormente l’esistenza di San Francesco.

L’appuntamento per i partecipanti è alle ore 9.00 in piazza della Libertà da dove, alle 9.15, partirà il tour guidato del centro storico sui luoghi di San Francesco con la visita alla chiesa di Sant’Agata e alla Chiesa di San Simone, al Malborghetto all’interno della Rocca Albornoz e al Duomo. Verso le ore 11.30 si arriverà in piazza Carducci per poi raggiungere Monteluco con la navetta.

Alle ore 12.00 è in programma la visita al Convento dei Frati Francescani e al Bosco Sacro, a cui seguirà il pranzo (possibilità di degustazione di prodotti tipici locali convenzionata a 5 euro) ed il concerto.

Alle ore 15.00 si partirà con la navetta da Monteluco in direzione San Sabino dove, dalle ore 15.30, è prevista la visita alla Chiesa. L’iniziativa terminerà in piazza Carducci alle ore 16.30.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 0743 218620 o scrivendo all’email front.iat@comune.spoleto.pg.it