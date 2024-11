Nuova iniziativa a Spoleto a sostegno di Emergency. Sabato 16 novembre è in programma il “Trekking d’Autunno per Emergency” organizzato dall’Arci Eggi APS in collaborazione con il CAI sezione di Spoleto. Si tratta di una passeggiata aperta a tutti, papà, mamme, bambini e bambine, giovani e meno giovani, un’occasione per partecipare tutti insieme ad un’iniziativa benefica.



L’obiettivo sarà infatti quello di raccogliere fondi per sostenere i progetti della ONG fondata da Gino Strada e Teresa Sarti in occasione del trentesimo anno di attività.



L’appuntamento sarà all’inizio del percorso della vecchia ferrovia Spoleto-Norcia alle ore 9.30. La passeggiata seguirà la parte iniziale del tracciato per poi dirigersi verso Eggi, con l’arrivo previsto nella piazza antistante la chiesa di San Michele Arcangelo. L’iniziativa proseguirà nel meraviglioso borgo alle porte di Spoleto con il pranzo organizzato dall’Arci Eggi APS.





Per partecipare è necessaria la prenotazione entro mercoledì 13 novembre scrivendo all’email del Gruppo Emergency di Spoleto all’indirizzo spoleto@volontari.emergency.it o scrivendo su Whatsapp al numero 3408271698 indicano il nome, cognome e il numero dei partecipanti. La quota di partecipazione è 20 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini fino a 12 anni (gratis fino a 6 anni). Si consiglia di indossare scarpe da trekking o comunque scarponi.



I proventi dell’iniziativa verranno devoluti ad Emergency per sostenere i progetti di assistenza medico sanitaria che la ONG italiana, fondata da Gino Strada e Teresa Sarti, segue in Italia e all’estero.