Tre Valli Baiano-Firenzuola, Melasecche: “Risultato storico per l’Italia centrale raggiunto  grazie al mio lavoro iniziato cinque anni fa con visione strategica e  concretezza”

“La realizzazione della Tre Valli è stata

tra le principali e più importanti priorità del mio mandato da assessore

regionale nel settore delle infrastrutture e trasporti. Ne ho seguito passo

passo l’iter, che cinque anni fa non aveva né progetto cantierabile, né

autorizzazioni di sorta, né finanziamenti. È stato un mezzo calvario dover

insistere su ogni tavolo, con ogni ente, con ogni dirigente e funzionario

interessato, soprattutto a livello di amministrazioni centrali, per superare,

con pazienza certosina, tutti gli ostacoli che opere del genere

presentano”, è quanto scrive, in una nota, il consigliere Enrico

Melasecche (Lega) aggiungendo che “la soddisfazione però è grande,

perché rappresenta uno di quei progetti di alto profilo di cui si parla da

un ventennio e che solo grazie alla fortissima volontà espressa dalla Giunta

regionale di Centrodestra riesce oggi a segnare il primo passo

determinante”.

“La Tre Valli, dopo che siamo riusciti a far realizzare anche la

progettazione del II° stralcio, affidata dall’ANAS alla Sintagma Spa di

Perugia, si avvia a diventare una certezza non solo per Spoleto e la

Valnerina, ma per tutta la fascia centrale del Paese, soprattutto per i

comuni che vanno da Teramo e Ascoli Piceno, Spoleto, Acquasparta, a tutta

l’area centrale e meridionale dell’Umbria, compresa Terni, che vede

nascere un’alternativa veloce alla Flaminia la quale, in fase di generale

riqualificazione e velocizzazione, con molti cantieri in corso di

completamento, molti altri in fase di apertura, rimarrà comunque una strada

turistico paesaggistica di forte valenza. Dopo reiterate pressioni, che come

assessore ho rivolto al Ministero dell’Ambiente e ad Anas – aggiunge

Melasecche -, lo scorso gennaio, l’appalto da 109 milioni di euro per la

realizzazione del primo stralcio della statale 685 nella tratta

Baiano-Firenzuola, è stato finalmente aggiudicato alla società Ircoop di

Roma dell’imprenditore Antonio Ciucci, un’impresa importante con cui

abbiamo già collaborato sia per la realizzazione del tratto Cinelli-Monte

Romano della Terni-Orte-Civitavecchia sia per la parte terminale umbro della

Terni-Rieti che dopo il fallimento della precedente impresa non si riusciva a

concludere. Le premesse sono quindi di buon auspicio”.

“Questo – spiega Melasecche – è un obiettivo che ho perseguito con

grande determinazione, consapevole di quanto questo tracciato fosse

necessario per l’accesso al cratere, e per consentire di superare

l’isolamento atavico che ha portato ad un progressivo spopolamento di tutta

quest’area interna. Oggi celebriamo il raggiungimento di un altro obiettivo

storico per l’avvio concreto dei lavori previsto per l’estate. Sempre a

partire da oggi – fa sapere – decorre anche la durata contrattuale dei

lavori, che è di circa tre anni. Il completamento dell’intera arteria

richiede poi il finanziamento del II° stralcio per il tratto

Firenzuola-Acquasparta, circa 7 km di gallerie, per i quali sono necessari

circa 600 milioni di euro, e il cui progetto siamo riusciti a far predisporre

nella legislatura precedente. Sono in corso poi il miglioramento di altri

tratti sempre della SS 685 nei pressi di Sant’Anatolia di Narco e di

Norcia, in quel di Serravalle, proprio al bivio per Cascia, dove molte

indecisioni e polemiche negazioniste cercano di fare saltare un’occasione

unica di miglioramento in sicurezza di quei tratti. Una volta completata,

l’intera infrastruttura offrirà un collegamento diretto tra il Tirreno e

l’Adriatico, incrociando la E45 ad Acquasparta, migliorando

significativamente la mobilità e l’accessibilità dalle Marche in Umbria

ad una latitudine inferiore rispetto alla Foligno-Civitanova realizzata a suo

tempo dalla Quadrilatero Spa”.

Il lavoro portato avanti dall’Assessorato che ho guidato nel quinquennio

precedente – commenta Melasecche -, ha consentito di raggiungere traguardi

fondamentali e di gettare le basi per portare anche le zone più svantaggiate

della Valnerina ad uscire dall’isolamento secolare. La nuova Giunta

dimostri di essere al passo con quanto fatto da noi e assuma impegni seri,

che sia però in grado di mantenere, reperendo i fondi necessari al

completamento per i quali la nostra Giunta aveva raggiunto livelli di

interlocuzione con il Governo molto avanzati, salvo i freni che l’attuale

negazionismo di maniera cerca di far prevalere anche sulla ‘685’, con il

rischio che anche in quest’area, dopo la realizzazione della tratta per la

quale oggi inizia il cantiere, tutto si fermi per l’indolenza di chi troppo

spesso negli ultimi decenni si è arreso ai primi ostacoli e ai primi assalti

barricaderi di pochissimi soggetti ideologizzati che stanno facendo di tutto

per ingabbiare l’Umbria verso un futuro all’insegna della decrescita

infelice. Ringrazio tutti coloro che hanno seguito con grande

professionalità anche quest’opera – conclude Melasecche -, a cominciare

dei tecnici dell’ANAS, che ne hanno aiutato l’avanzamento nella fase

propedeutica alla cantierizzazione, quella che chiunque addetto ai lavori

considera la parte più difficile, complessa e di esito incerto, ma che oggi

finalmente lasciamo alle spalle”. RED/as

Comunicato stampa