Tre nuove date in Umbria per il Concerto di Pasqua dello Sperimentale

Si arricchisce con nuove date in Umbria il Concerto di Pasqua del Teatro Lirico Sperimentale e dell’Umbria Ensemble, già annunciato per sabato 28 marzo alle ore 20.30 al Teatro Caio Melisso di Spoleto.

Il concerto, nato dalla collaborazione tra le due istituzioni musicali, sarà proposto inoltre al Museo Storico e Scientifico del Tabacco di San Giustino (giovedì 26 marzo, ore 19.00), nella Chiesa Madre di San Giovanni Battista di Marsciano (venerdì 27 marzo, ore 20.30) e nella Sala della Conciliazione di Assisi (domenica 29 marzo, ore 18.00), quest’ultimo in collaborazione con il Rotary Club di Assisi e il Comune di Assisi.

Il concerto ha in programma lo Stabat Mater di Luigi Boccherini (Lucca, 1743 – Madrid, 1805).

Sul palco gli strumentisti dell’Umbria Ensemble – Angelo Cicillini (violino I), Cecilia Rossi (violino II), Luca Ranieri (viola), Maria Cecilia Berioli (violoncello I), Ermanno Vallini (violoncello II) – insieme con le voci dello Sperimentale: Ariadna Vilardaga (soprano), Sara Di Santo (soprano) e Joaquin Cangemi (tenore).