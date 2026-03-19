Tre nuove date in Umbria per il Concerto di Pasqua dello Sperimentale

  • Redazione
  • Marzo 19, 2026
  • CULTURA
  • Letto 17

    • Si arricchisce con nuove date in Umbria il Concerto di Pasqua del Teatro Lirico Sperimentale e dell’Umbria Ensemble, già annunciato per sabato 28 marzo alle ore 20.30 al Teatro Caio Melisso di Spoleto.

     

    Il concerto, nato dalla collaborazione tra le due istituzioni musicali, sarà proposto inoltre al Museo Storico e Scientifico del Tabacco di San Giustino (giovedì 26 marzo, ore 19.00), nella Chiesa Madre di San Giovanni Battista di Marsciano (venerdì 27 marzo, ore 20.30) e nella Sala della Conciliazione di Assisi (domenica 29 marzo, ore 18.00), quest’ultimo in collaborazione con il Rotary Club di Assisi e il Comune di Assisi.

     

    Il concerto ha in programma lo Stabat Mater di Luigi Boccherini (Lucca, 1743 – Madrid, 1805). 

     

     

    Sul palco gli strumentisti dell’Umbria EnsembleAngelo Cicillini (violino I), Cecilia Rossi (violino II), Luca Ranieri (viola), Maria Cecilia Berioli (violoncello I), Ermanno Vallini (violoncello II) – insieme con le voci dello Sperimentale: Ariadna Vilardaga (soprano), Sara Di Santo (soprano) e Joaquin Cangemi (tenore).

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....