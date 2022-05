Tre le giornate organizzate dal Comune di Spoleto per ricordare la nascita della Repubblica Italiana

Festa della Repubblica 2022, il programma

In occasione della ricorrenza del 2 Giugno, il Comune di Spoleto ha organizzato tre giornate per ricordare la nascita della Repubblica Italiana e celebrarne il 76° anniversario.

Il primo appuntamento, in programma martedì 31 maggio alle ore 11.00 nella Sala del Consiglio comunale, sarà con la conferenza La bellezza della Costituzione Italiana (diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Spoleto https://bit.ly/3NFPr1t). All’incontro, rivolto agli studenti della Scuola Primaria, interverranno il sindaco Andrea Sisti, Roberta Farinelli, dirigente del Comune di Spoleto e Stefano Simoneschi della Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’. Coordina l’assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio, Danilo Chiodetti.

La cerimonia istituzionale per celebrare la Festa della Repubblica si terrà giovedì 2 giugno. Alle ore 9.30 in piazza Garibaldi, prima della lettura del messaggio del Capo dello Stato ed i saluti istituzionali, ci sarà la cerimonia dell’Alzabandiera e la resa degli Onori militari da parte della Schierante in Armi del 2° Btg Granatieri ‘Cengio’.

Alle ore 10.30 in Piazza della Libertà verrà deposta una corona di fiori sulla lapide celebrativa del 2 giugno a Palazzetto Ancaiani, a cui seguirà la resa degli Onori militari da parte della Schierante in Armi del 2° Btg Granatieri ‘Cengio’ (nelle due piazze sarà presente la Banda Musicale ‘Città di Spoleto’).

Serafina e le altre: le donne nell’Amministrazione Comunale è invece il titolo della conferenza in programma alle ore 11.00 nella sala del Consiglio Comunale (diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Spoleto), nel corso della quale interverranno il Presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti, l’archivista Maria Paola Bianchi e la giornalista Antonella Manni. Porteranno la propria testimonianza le assessore Manuela Albertella, Letizia Pesci, Agnese Protasi, Luigina Renzi. I lavori verranno coordinati da Maura Coltorti, vicepresidente del Consiglio Comunale, mentre le conclusioni saranno affidate all’assessore Danilo Chiodetti. Le letture saranno a cura del gruppo teatrale Aletheia.

L’ultima iniziativa si svolgerà sabato 4 giugno alle ore 10.30, sempre nella sala del Consiglio Comunale. In programma la tavola rotonda Diritto o barbarie. La partecipazione dei cittadini per la crescita democratica e la presentazione del libro ‘Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio’ di Gaetano Azzariti.

All’incontro, che verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Spoleto, interverranno il sindaco Andrea Sisti, il costituzionalista Gaetano Azzariti, Giuseppe Moscati, Presidente Fondazione Centro studi Aldo Capitini, la presidente del Centro culturale Città Nuova, Giuliana Rippo. L’incontro sarà presieduto e coordinato Mauro Volpi (costituzionalista), mentre le conclusioni saranno affidate all’assessore Danilo Chiodetti. A seguire si terrà il dibattito con i rappresentanti delle associazioni e delle Pro loco.

Il Comune di Spoleto ringrazia per la preziosa collaborazione l’Agenzia Industrie Difesa, SMMT, il 2° Btg Granatieri ‘Cengio’, le rappresentanze delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e delle Forze di Polizia, le associazioni Combattentistiche e d’Arma di Spoleto, l’ANPI, sezione Spoleto, l’Unione Nazionzale Ufficiali in Congedo d’Italia, sezione Spoleto, l’associazione Nazionale Marinai d’Italia, la Croce Rossa Italiana, comitato di Spoleto, i volontari della Protezione Civile e la Banda Musicale “Città di Spoleto”.