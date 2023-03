Tre giovani della Ducato Futsal selezionati per il Torneo delle Regioni

Leonardo Marinelli, Gabriele Tiburzi e Federico Tizi avranno l’onere e l’onore di difendere i colori dell’Umbria, nella categoria riservata agli under 15

La Ducato Futsal Spoleto comincia a raccogliere i primi frutti del lavoro di questa stagione per quello che riguarda il settore giovanile. Tre dei ragazzi seguiti da Claudio De Moares sono stati selezionati da mister Federico Mariotti per partecipare al Torneo delle Regioni che inizierà in questo fine settimana in Veneto. Grande soddisfazione per Leonardo Marinelli, Gabriele Tiburzi e Federico Tizi che avranno l’onere e l’onore di difendere i colori dell’Umbria, nella categoria riservata agli under 15, nelle tre partite del girone eliminatorio, con la speranza che non finisca lì e che la nostra regione possa accedere alla fase ad eliminazione diretta della prestigiosa kermesse che torna a disputarsi dopo tre edizioni saltate a causa della pandemia.

Per Marinelli, Tiburzi, Tizi ed i loro compagni, la corsa nel girone D del Torneo delle Regioni partirà domani contro la Lomardia, per proseguire domenica contro l’Abruzzo e chiudersi lunedì contro la Sardegna. La partite si disputeranno tutte alle 9.45 del mattino e l’ultima sarà trasmessa in diretta streaming dal sito Futsaltv.it, la piattaforma della Divisione calcio a 5.

La crescita del gruppo under 15 della Ducato, che ha esordito con una bella vittoria per 4-0 in casa del Foligno nel girone Gold che assegna il titolo regionale, è passata attraverso un’interessante sinergia tra il lavoro di De Moraes e quello dei tecnici dei pari età di calcio a 11, Roberto Orsini e Fabrizio Marcucci; giova anche ricordare che la compagine allenata dal primo è ancora in corsa per la promozione in A1 di categoria.

Al riguardo il lavoro della società spoletina non è stato solo di appoggio per i propri ragazzi, ma anche per l’intero staff della rappresentativa umbra, visto che ben due stage di selezione della under 15 (tra cui l’ultimo dello scorso mercoledì) sono stati organizzati sul bellissimo parquet del PalaTenda di via Laureti, per il cui utilizzo è stato decisivo proprio l’intervento della Ducato Futsal; che augura non solo alla under 15, ma a tutta la delegazione umbra di poter raggiungere grandi risultati in terra veneta.