Tre campioni regionali per l’MTB Spoleto

Ieri è andata in scena nei dintorni di Arrone la 209 MTB Marathon, competizione ben organizzata dalla Triono Racing SC Centrobici e valida sia per l’Umbria Marathon che come prova partner del circuito New Marathon Lazio; ma soprattutto erano in palio i titoli regionali delle varie categorie. Prova durissima per il caldo, ma anche per il disegno senza un attimo di respiro, con salite impegnative e discese da affrontare con grande perizia.

Grandissimi risultati per l’MTB Spoleto, che porta a casa tre maglie da campione regionale: con Alessandro Desantis nella categoria élite (per lui anche il secondo posto nella categoria ed il quinto assoluto ad un soffio dal podio); con Ursula Arcangeli (che ha avuto il grande merito di chiudere la prova) e con il grande Leonardo Lancia nella categoria M8. Vari problemi tecnici non hanno fermato i fratelli Crispini: Chiara si è aggiudicata la sua categoria nel percorso point to point (comunque durissimo); mentre Settimio è giunto 7° nella M3. Appena giù dal podio nelle rispettive categorie anche Iachettini (nella élite) e Federiconi (nella M7).

Senza un attimo di respiro: domenica chiusura della Umbria Marathon a Massa Martana.