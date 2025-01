“Transizione energetico-ambientale 2030-2050” se ne parla con il Rotary Club e l’Associazione Amici di Spoleto onlus

Venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 18 a Spoleto nel complesso monumentale di San Nicolò si tiene la conferenza dal titolo: “Transizione energetico-ambientale 2030-2050” a cura del Rotary Club di Spoleto e dell’Associazione Amici di Spoleto onlus con il patrocinio del Comune di Spoleto. L’evento è rivolto a tutta la cittadinanza e al comprensorio.

Saluti istituzionali: Ada Urbani, presidente Rotary Club Spoleto, Candia Marcucci, presidente dell’Associazione Amici di Spoleto onlus, Andrea Sisti, Sindaco della Città di Spoleto.

Intervengono: Franco Cotana AD di RSE l’Ente di Ricerca sul Sistema Energetico nazionale, sul tema “La transizione energetica e azzeramento netto delle emissioni di CO2”; Veronica Castaldo, RSE- Capo progetto efficienza energetica in edifici storici, sul tema “La direttiva case green”.

TRANSIZIONE ENERGETICA-AMBIENTALE

Il ciclone Trump ha decretato l’uscita degli Usa dal protocollo di Parigi: le emissioni di CO2 degli USA saranno libere.

Il gas russo non attraversa più l’Ucraina e non arriva più da noi.

In Europa la sfida alla decarbonizzazione è ambiziosa e anche noi in Italia dovremo accelerare la transizione energetica-ambientale per ridurre i costi dell’energia e non rimanere fuori gioco con le nostre imprese e con la povertà energetica dei ceti più deboli della società.

Nel 2050 dovremmo raggiungere il Net zero emissioni a costi contenuti e, l’ultima direttiva, “Case Green” ci imporrà sempre per quella data 2050, che le nostre abitazioni producano l’energia che consumano e ad avere una altissima efficienza energetica.

In questa prospettiva occorrerà mettere in campo tutte le nostre tecnologie più avanzate.

A CHE PUNTO SIAMO?

Se ne parlerà con il professor Ingegnere Franco Cotana AD di RSE l’Ente di Ricerca sul Sistema Energetico nazionale da poco anche Coordinatore della PNNS piattaforma nazionale nucleare sostenibile, presso il Ministero dell’Ambiente, e con l’ingegner Veronica Castaldo esperta di efficienza energetica negli edifici.