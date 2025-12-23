Traguardo di eccellenza per Asia Gasparri

Un importante risultato professionale arricchisce il panorama delle giovani eccellenze spoletine. Asia Gasparri, 29 anni, ha conseguito nei giorni scorsi la Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Relazionale presso il Centro Bolognese di Terapia della Famiglia, prestigiosa scuola quadriennale di formazione alla psicoterapia sistemico-dialogico-costruzionista, ottenendo il massimo dei voti: 60/60.

Un percorso di alto livello che rappresenta il coronamento di anni di studio, impegno e passione per la disciplina psicologica. La specializzazione arriva dopo una solida formazione accademica: Asia Gasparri ha infatti conseguito la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso la sede didattica di Cesena dell’Università di Bologna, per poi proseguire con la laurea magistrale in Psicologia Clinica all’Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

Al termine di questo importante traguardo formativo, Asia Gasparri ha scelto di stabilirsi definitivamente a Bologna, città che ha accompagnato gran parte del suo percorso di studi e crescita professionale. All’ombra di San Petronio, svolgerà la sua attività di psicoterapeuta, mettendo le competenze acquisite al servizio delle persone e delle famiglie.

Il brillante risultato ottenuto conferma la serietà e la dedizione di una giovane professionista che ha saputo costruire passo dopo passo un percorso di eccellenza nel campo della psicoterapia, ambito oggi più che mai centrale per il benessere individuale e familiare.

Alla dottoressa Asia Gasparri giungono le congratulazioni della comunità spoletina, con l’augurio di un futuro professionale ricco di soddisfazioni e successi.