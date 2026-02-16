Tragedia alla stazione di Spoleto

Tragedia all’alba alla stazione di Spoleto, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe caduta sui binari mentre cercava di salire sul convoglio in arrivo. L’impatto non gli ha lasciato scampo: è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Immagine di archivio