Tragedia alla stazione di Spoleto

  • Redazione
  • Febbraio 16, 2026
  • CRONACA
  • Letto 314

    • Tragedia all’alba alla stazione di Spoleto, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina.

    Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe caduta sui binari mentre cercava di salire sul convoglio in arrivo. L’impatto non gli ha lasciato scampo: è deceduto sul colpo.

    Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

    Immagine di archivio 

    Share

    Articolo precedente

    Al via il nuovo direttivo della Pro Loco di San Venanzo: nominati presidente e incarichi operativi

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla