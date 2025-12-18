Tra fede e tradizione prende forma il Presepe vivente di Campello sul Clitunno

Nel Castello di Campello Alto, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre dalle 17 alle 19

Organizzato dalla parrocchia Pievania di Santa Maria in Campello. Ingresso gratuito per gruppi di visitatori scaglionati ogni 30 minuti

Nella incantevole cornice del Castello di Campello Alto, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre, torna l’appuntamento con il Presepe vivente, organizzato dalla parrocchia Pievania di Santa Maria in Campello.

La seconda edizione, a cura dei ragazzi dell’Oratorio San Luigi di Campello sul Clitunno, prenderà forma all’imbrunire, attraverso un percorso animato che richiama scene e ambientazioni ispirate alla tradizione e alla rappresentazione della Natività.

L’apertura è prevista alle 17, con la riproduzione della scena di arrivo di Maria e Giuseppe a Betlemme, momento che introduce i visitatori all’atmosfera del villaggio e alle varie postazioni interpretate dai figuranti. Il percorso attraversa le vie del castello, dove il pubblico può incontrare artigiani al lavoro, tra falegnami, fabbri, tessitrici, ma anche mercanti e botteghe animate da colori, profumi e piccole attività del passato; e poi ancora contadini e pastori che con gesti antichi riportano alla memoria la vita delle campagne, la corte di Erode e il Cammino dei Magi, guidati dalla stella nella notte. Ogni scena è curata nei dettagli, costumi, gesti e oggetti che rendono l’insieme credibile e affascinante, grazie all’impegno e alla passione dei volontari. Il cuore dell’evento è senza dubbio la Natività, collocata in uno dei punti più suggestivi del borgo, in un luogo dove silenzio e bellezza si incontrano per accogliere il mistero della nascita di Gesù. Un momento intenso, reso ancora più toccante dalla luce soffusa delle lanterne e dai canti che accompagnano l’arrivo dei visitatori.

“Il presepe vivente dell’Oratorio San Luigi – spiegano gli organizzatori – non è soltanto una rievocazione storica, è un progetto di comunità, un’occasione per far crescere i giovani nella collaborazione, nella creatività e nella condivisione della fede. Un appuntamento che ogni anno emoziona grandi e piccoli, offrendo a tutti un’occasione per riscoprire il vero significato del Natale”.

L’ingresso è gratuito. I visitatori verranno accolti in gruppi scaglionati, ogni trenta minuti circa, con l’ultimo ingresso fissato alle 19.

Rossana Furfaro