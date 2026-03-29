Tra conferme e successi: la Mud&Glory Academy protagonista alla Stramarzolina

  • Fabio Gasparri
  • Marzo 29, 2026
  • Atletica
  • Letto 84

    • Domenica  ricca di soddisfazioni per la Mud&Glory Academy, protagonista alla 38ª edizione della Stramarzolina, andata in scena il 29 marzo in località Capanne, nel comune di Perugia. L’evento, organizzato dall’Atletica Capanne e dalla ProLoco Athletic Team, ha proposto due distanze competitive: 21 km e 9 km.

    Nella gara principale sui 21 chilometri, prestazione di altissimo livello per Matteo Belli, che con il tempo di 1:22:36 conquista il secondo posto nella categoria SM, seguito a un solo secondo da Andrea Orsini, vincitore della categoria SM50 in 1:22:37. Buona anche la prova di Simone Cruciani, undicesimo nella SM40 con 1:40:08, mentre tra le donne si distingue Chiara Stopponi, che chiude in 2:01:27 centrando il secondo posto nella categoria SF35.

    Sulla distanza più breve di 9 chilometri arrivano ulteriori soddisfazioni per il team della presidente Federica Mattioli: Gabriele Ciotti si impone nella categoria SM45 con il tempo di 34:41, davanti al compagno di squadra Matteo Cifonelli, secondo in 35:13. Podio anche per Giuliano Pazzogna, secondo nella SM60 con 36:57, e per Martina Pazzogna, terza nella categoria SF con 38:34. Completano i risultati Michele Brilli, sedicesimo nella SM50 in 42:26, Elisabetta Calicchio, quarta nella SF45 in 43:08, Marco Spitella, diciottesimo nella SM40 in 43:42, ed Elisa Committeri, ottava nella SF45 in 46:02.

    Immagine di archivio 

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