Tra arte e letteratura il Menotti Art Festival vola

Il premio letterario è stato veramente straordinario nella edizione 2023 con 40 editori top italiani e 50 premiati per le varie sezioni a partire dalla presidente della commissione Anna Maria Petrova anche lei stessa premiata a sorpresa per il suo ultimo libro diffuso in Italia e Bulgaria. Premiati in letteratura

Baruffaldi Marco,Bonfilio Margherita,Bottone Alfonso,Brocchi Francesco,Puccio Nunzio,Campagna Epifania Grazia,Carucci Felice,Cenci Ambra,Cinti Gabriella ,Coni Teresa Anna,Croce Roberto,De Chiara Giuseppe, De Giovanni Neria,de Zanet Giancarlo,Evangelista Valentina,Focarelli Carlo,Galles Patrice,Giustiniani Vito Francesco,Gobbicchi Alessandro, Iacomino Rita, Labrinopoulos George,Speciale stampa estera Longobardi Bagnale Mario,Mancini Amalia,Mancinotti Claudia ,Maniscalco Gaspare,Manna Anna,Maria Emanuela, Speciale Giornalismo Matteo Sara, Micali Antonietta, Micozzi Mario In ricordo dello stesso scomparso,

Morelli Sabrina Finalista al premio strega e campiello,Morsellino Brigida,Natali Silvio,Peccioli Mauro,Pecora Michele autore della hit Era Lei, Anna Maria Petrova, Petruzzelli Mariangela Giornalista ed organizzatrice di grandi eventi, Procaccini Angela, Ranise Raffaella,Riccardi Fernando,Rizzi Maria,Verducci Vittorio,Sirotti Gaudenzi Andrea autore di libri di successo sul diritto di aurore con il sole 24 ore e maggiori editore vincitore del premio Gold letterario messo a disposizione della Geko Gold spa specializzata in Oro Sorrentino Mena, Stefanini Anna Maria,Testa Francesco,Ruffo Alessandro ,Tirletti Sergio,Torrisi Venera, Vallicelli Marco, Van der Toorn Maggie, Premi speciali Augusto Celsi tenore,Valerio Giuffrè filosofo, Peluso Francesco Giovani artisti. Premio speciale letterario alla giornalista e scrittrice Marta Krevsun che è stata una delle protagoniste della serata letteraria con l’editore Pietro Graus della Graus Edizioni.

Omaggiate opere di Silvio Craia, Paola Biadetti, Elisabetta Serafini e Evelina Marinangeli. Nella serata si sono esibiti i Briganti della via Appia in uno spettacolo musicale ed Emanuela Mari con un interessante monologo inedito. Oggi si conclude alla grande con il premio Thomas Schippers e con alcune performance artistiche. In evidenza la mostra del critico Enzo Dall’Ara con Tesei Marilena, Mietti lidia, Bruno Retini. E le opere di Lorenza Altamore sopravvissute all’alluvione dell’Emilia Romagna. Tra le grande riconferme anche l’associazione Aion Arte Di Massimo Bigioni e Stefania Montori e Costiera Arte di Silvio Amato sempre presenti dal 2010 e con bellissime esposizioni al Chiostro di San Nicolò. Soddisfatto Filipponi Ottima la reazione degli albergatori e dei commercianti che hanno gradito il sold out per 6 giorni.