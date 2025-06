Tra Arrone e l’Abruzzo, MTB Spoleto sugli scudi

Hanno respirato aria di casa e dato il meglio i portacolori del MTB Spoleto in occasione della quarta edizione della 209 Marathon, andata in scena ieri nei dintorni di Arrone e molto ben organizzata dalla Triono Racing Team. La competizione, valida come quinta prova del circuito Umbria Marathon, ha visto il via quasi 300 partenti, interessati anche da altri due circuiti: il Maremma Tosco-Laziale e I Sentieri del Sole e dei Sapori.

Nel percorso Marathon, valido anche come campionato regionale sugli scudi Settimio Crispini, primo nella categoria M3, con oltre dieci minuti di vantaggio sul secondo: veramente grande prova per lui. Nella categoria Open, settimo posto per Alessandro Desantis (di poco fuori anche dalla top ten assoluta), penalizzato da un banale errore di percorso che lo ha costretto ad allungare la sua prova di circa 7 chilometri; nonostante questo problema, titolo regionale anche per lui.

Nel percorso point to point, onore ad Ursula Arcangeli una delle pochissime donne capaci di portare a termine la prova in un contesto climatico a dir poco proibitivo e vittima di una caduta; decisamente sfortunata la prova di Andrea Piermatti che, anche a causa di una caduta, deve accontentarsi del terzo posto nella categoria M3.

Ottime notizie anche dall’Abruzzo per i colori azzurro-arancio: nella Gran Sasso Bike Marathon, prova su strada sulla distanza di 135 chilometri (ridotta a 115 a causa del fortissimo vento), un ottimo Gianluca Paloni ha chiuso all’8° posto nella categoria M3, al termine di una prova molto dura che ha portato i bikers fino ai 2.130 metri di altitudine di Campo Imperatore.

Poco per ricaricare le pile: il 13 luglio va in scena la Martani Superbike, ultima prova dell’Umbria Marathon; a Massa Martana ci si gioca tutto o quasi, con Arcangeli e Desantis che dovranno dare il meglio per difendere la loro leadership nella classifica generale.