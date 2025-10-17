Tourné porta a Spoleto la data zero del nuovo tour di Nek

Dopo “Nek Hits – Live”, tour con cui ha attraversato tutta l’Italia, salendo sui palchi delle principali location estive portando dal vivo i brani più amati di oltre trent’anni di carriera, e che a novembre arriverà anche in Canada e negli Stati Uniti, Nek, Filippo Neviani, da marzo 2026 si esibirà live in Italia e in Europa.

La data zero di “Nek Hits – European Tour” si terrà in Umbria, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, nell’ambito della stagione Tourné, per l’occasione in collaborazione con il Comune di Spoleto, il prossimo primo marzo alle 20.30.

Sul palco i fan avranno la possibilità di rivivere tutta l’energia di Nek, con un concerto che celebra la potenza della musica dal vivo, tra grandi successi e arrangiamenti rinnovati.

Durante il tour, infatti, l’artista ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante, tante altre.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek ”, sono tantissimi i successi che si sono susseguiti negli oltre 30 anni di carriera. Negli ultimi anni è stato anche impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, che è tornato con la quarta stagione nel 2025 in prima serata su Rai 1, e che vede Nek alla conduzione per la prima volta insieme a Bianca Guaccero.

Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età. Nel 2023, e per i successivi due anni, Nek intraprende il progetto RengaNek insieme all’amico e collega Francesco Renga, con cui è protagonista di un lungo tour in tutta Italia, di una partecipazione al 74° Festival di Sanremo e di un disco di inediti.

Nel 2025 l’intera discografia è stata ripubblicata, album dopo album, in una speciale edizione su vinile cristallo ed è stata lanciata su YouTube la miniserie “Nek Hits”, pensata per guidare i fan in un emozionante viaggio attraverso la sua carriera.

Prevendite aperte su Ticketitalia e Ticketone