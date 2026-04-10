Dopo la partecipazione alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga annuncia la data zero del nuovo tour “Live Teatri 2026”, prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. Un giro di live che arriva dopo l’ultima tournée “Angelo-Venti”, e vede l’artista impegnato in venue più intime, in un viaggio tra i maggiori successi della sua discografia.

La data zero prenderà il via al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto il prossimo 29 settembre, nell’ambito della stagione Tourné. Un appuntamento promosso in sinergia con il Comune di Spoleto.

Bio – Francesco Renga nasce a Udine il 12 giugno del 1968. Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, con oltre 40 anni di carriera e dopo aver debuttato come frontman di uno dei più influenti gruppi rock degli anni ‘90, i Timoria, Renga ha proseguito la sua carriera artistica negli anni 2000 intraprendendo un percorso da solista.

Da solista, ha pubblicato 9 album d’inediti (di cui uno insieme a Nek), 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), 39 singoli, oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 10 d’oro tra album e singoli. Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami” (premio della critica a Sanremo 2001) a “La tua bellezza” (brano presentato a Sanremo 2012, disco d’oro) e “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005, disco d’oro). Tra i suoi brani più noti spiccano: “Ci sarai”, “Cambio direzione”, “Tracce di te”, “Favole”, “Meravigliosa (la Luna)”, “Ancora di lei”, “Dove il mondo non c’è più”, singoli che hanno contribuito a definire in modo significativo il suo percorso artistico. Nel 2009 esce “Orchestraevoce”, omaggio alla musica italiana degli anni 60, certificato disco di platino in poche settimane dall’uscita. Seguono i singoli “Il mio giorno più bello del mondo” (triplo platino), “Vivendo Adesso” (platino), “Era una vita che ti stavo aspettando” (platino) e “A un isolato da te” (oro), estratti da “Tempo Reale” (2014, disco di platino) che per oltre quaranta settimane ha dominato la top ten degli album più venduti. Nel 2015 esce “L’amore altrove”, brano in collaborazione con Alessandra Amoroso, certificato disco d’oro. Tra i più recenti successi troviamo “Guardami amore” (platino), “Il bene” (oro), “Migliore” (oro) contenuti nel disco “Scriverò il tuo nome” (disco di platino), pubblicato nel 2016 e realizzato tra Milano e Los Angeles.

Francesco Renga vanta 10 partecipazioni al Festival di Sanremo come artista in gara, con una vittoria nel 2005 grazie al brano “Angelo” e due Premi della Critica, ottenuti con “L’uomo che ride” (1991 – Sanremo Giovani) e “Raccontami” (2001 – Sanremo Big). Oltre alle gare, si è esibito sul palco dell’Ariston anche come super ospite: nel 2010, in occasione del 60esimo anniversario del Festival, interpretando “La voce del silenzio”, e nel 2018, in trio con Max Pezzali e Nek. Proprio con loro, nello stesso anno, ha realizzato un tour di grande successo nei palasport italiani e pubblicato il doppio album live “Max Nek Renga – Il disco” (disco d’oro), contenente le loro hit reinterpretate a tre voci. Renga è poi tornato in gara a Sanremo nel 2019 con “Aspetto che torni” e nel 2021 con “Quando trovo te”. Nel 2023, insieme a Nek, è stato ospite del Suzuki Stage del 73° Festival, mentre nel 2024 il duo è tornato in gara partecipando al 74° Festival di Sanremo con il brano “Pazzo di te”. Francesco Renga è attualmente in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Il meglio di me” e si è esibito, durante la serata dedicata alle cover, insieme a Giusy Ferreri con “Ragazzo solo, ragazza sola”, versione del capolavoro di “Space Oddity”, cantata in italiano da David Bowie con testo riscritto da Mogol.

Nel corso della sua carriera, Francesco Renga si è esibito in numerosi concerti, tra palasport, teatri e location iconiche come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Nel 2019 pubblica il singolo “L’odore del caffè”, che anticipa l’album di inediti “L’altra metà”. Il disco viene presentato con due grandi eventi live: il 27 maggio all’Arena di Verona e il 13 giugno al Teatro Antico di Taormina. Da ottobre a dicembre dello stesso anno, Renga porta in scena “L’altra metà Tour”, con oltre 50 date nei più suggestivi teatri italiani. Sempre nel 2019 pubblica anche il singolo “Normale” feat. Ermal Meta e, durante l’estate, torna sul palco con un tour acustico in tutta Italia. Nel 2022 esce il brano “Mille Errori”, mentre nel marzo 2023 arriva “L’infinito più o meno”, primo singolo del progetto condiviso con Nek (Filippo Neviani). Da luglio i due artisti intraprendono un tour nazionale culminato in due appuntamenti speciali: il 5 settembre all’Arena di Verona (sold out) e il 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago. L’8 settembre viene pubblicato il loro album di inediti “RengaNek”. Nel 2024 Renga prosegue con un tour outdoor estivo, seguito in autunno da una tournée teatrale che registra quattro date al Teatro Arcimboldi di Milano, tre all’Europauditorium di Bologna e due all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel 2025, per celebrare i 20 anni di “Angelo”, pubblica “Angelo (Venti Edition)”, una versione speciale del celebre brano prodotta da Tommaso Colliva. Alla release segue “Angelo-Venti”, un tour celebrativo che attraversa l’Italia per tutta l’estate con oltre 30 concerti nelle principali città. Ad ottobre 2025 inaugura una nuova fase del suo percorso discografico firmando con Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Ad ottobre e novembre 2026 Renga sarà protagonista di Live Teatri 2026, la nuova tournée nei principali teatri italiani, anticipata dal tour estivo Live Estate 2026 in partenza a maggio 2026.

Oltre alla musica, Francesco Renga ha partecipato anche a progetti televisivi. Nel 2015 è stato giudice della 14ª edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel 2018 ha ricoperto il ruolo di giudice a The Voice, affiancato da J-Ax, Al Bano e Cristina Scabbia. Dal 4 novembre al 12 dicembre 2020 è stato giudice del programma di Canale 5 “All Together Now”, per poi essere riconfermato nell’edizione del 2021.

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