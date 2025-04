Torneo delle Regioni di futsal: saranno otto i tesserati Ducato Futsal che andranno in Emilia Romagna

Grande soddisfazione, da parte della Ducato Spoleto Futsal, nel leggere le convocazioni ufficiali dei giocatori che rappresenteranno l’Umbria nel prossimo Torneo delle Regioni che di disputerà in Emilia Romagna dal 25 aprile al 1° maggio, con qualche modifica al programma dovuta alla giornata di rispetto prevista per il giorno 26, in concomitanza con il funerale di papa Francesco.

Ebbene, la compagine spoletina avrà almeno un rappresentante per ogni selezione.

A partite dalla squadra femminile in cui mister Roberto Martellino ha deciso, ovviamente, di non fare a meno di Susanna Federiconi, 44 gol (più di due a partita) nel campionato di serie C1 andato in archivio nelle scorse settimane.

Ci sarà Riccardo Paloni (foto) nella under 19 maschile. Il classe 2006 di De Moraes, al primo anno nel futsal, è riuscito a convincere Stefano Fuccelli nei vari stage organizzati nelle ultime settimane.

Dopo lo splendido torneo in under 15 della scorsa stagione, seppur con un anno di anticipo, Federico Mariotti ha deciso di portare nella sua under 17 il portiere Marco Paolino che, in questa annata, nonostante i suoi 16 anni, ha avuto modo di allenarsi spesso con la prima squadra sotto gli occhi di Marco Stramaccioni ed Emiliano Bonelli.

Dulcis in fundo la under 15, fresca campione regionale e che, ovviamente, ha fatto sentire forte la sua voce nelle convocazioni di Giorgio Pallozzi Lavorante, che avrà a disposizione Federico Bonucci, Marco Gurskyy, Sebastian Luca, Elia Napolini e Francesco Porzi.

In bocca al lupo alla ragazza ed ai sette ragazzi gialloverdeblù con l’augurio di portare in alto i colori dell’Umbria, ma soprattutto di vivere un’esperienza indimenticabile.