Torna ‘Spoleto in Gioco’: attività incontri e laboratori per bambini e adolescenti

Domenica 22 maggio quattordici appuntamenti in piazza Garibaldi e piazza San Gabriele dell’Addolorata

Torna l’appuntamento con ‘Spoleto in Gioco’, organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni territoriali e le scuole. Dopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, domenica 22 maggio piazza Garibaldi e piazza San Gabriele dell’Addolorata verranno pedonalizzate per permettere lo svolgimento delle attività ludico laboratoriali dedicate ai bambini e agli adolescenti. L’evento è in programma dalle ore 10 alle 19, con quattordici appuntamenti in totale.

In piazza Garibaldi e nella sede della pastorale giovanile si svolgerà POMPIEROPOLI (dalle 10 alle 19), a cura dell’associazione Pompieri volontari, SMART LAB, laboratori di robotica a cura del Digipass Spoleto in collaborazione con Ideattivamente (dalle 15.00 alle 19.00), FANTASIE DI CARTA… OGNI FAVOLA È UN GIOCO circuiti su gomma a cura della scuola Infanzia di Protte (dalle 15.30 alle 19.00) e REGOLIAMOCI, giochi per costruire cittadinanza a cura dell’associazione Libera Umbria presidio di Spoleto “A. Fiume” (dalle 10.00 alle 19.00).

Per l’appuntamento LO SPAZIO NATURA IN CITTÀ saranno sei le iniziative organizzate nell’arco della giornata: Regala una piantina, dalle ore 10.00 alle 11.00 (dai 6 ai 14 anni), Facciamo fiorire la città, dalle ore 11.00 alle 12.00 (dai 6 ai 14 anni), La fragolina Cammina Cammina racconta, dalle ore 12.00 alle 13.00 (letture per bimbi fino ai 6 anni), Impolliniamoci, giochi e letture sugli insetti speciali, dalle ore 16.00 alle 17.00 (dai 6 a 14 anni), Facciamo fiorire la città, dalle ore 17.00 alle 18.00 (dai 2 ai 6 anni) e Regala una piantina, dalle 18.00 alle 19.00 (dai 2 ai 6 anni), a cura di coop B+ e CIR Food in collaborazione con la fattoria didattica Zafferano e d’intorni (è consigliata la prenotazione ai vari laboratori al numero 3495245022).

Sempre domenica 22 maggio in piazza Garibaldi, dalle ore 10.00 alle 12.30 verrà presentato il nuovo sito PANperfocaccia, a cura di Coop B+ e CIR Food. Nel pomeriggio si svolgerà INSIDE, con un laboratorio per bambini e famiglie sul tema dell’inclusione tramite il linguaggio della fotografia (ore 16.00) e una mostra fotografica, tavola rotonda e premiazione delle opere fotografiche (ore 17.00) a cura dell’associazione Il Filo rosso e dell’associazione Gillo (l’iniziativa rientra nel progetto NETWORKING, azioni e strumenti innovativi per la ricostruzione del patrimonio sociale post Covid-19).

In piazza San Gabriele dell’Addolorata e al Creative Hub Cantiere Oberdan le attività in programma sono MINIBASKET (dalle ore 10 alle 19), a cura dell’associazione sportiva Atomika; LAB3D, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 a cura del Digipass Spoleto; LABORATORIO DI TEATRO DANZA (dalle ore 11.00 alle 12.00), a cura del Creative Hub Cantiere Oberdan nell’ambito del progetto di residenza di HOME FUTURO PRESENTE 2022, movimenti di danza nei territori del sisma organizzazione DANCE GALLERY in collaborazione con La Mama Umbria (consigliata la prenotazione tramite messaggio WhatsApp al numero 3351000221).

Nell’arco dell’intera giornata sono in programma anche TIRO CON L’ARCO, a cura dell’associazione sportiva Arcieri del bosco sacro; GINNASTICA RITMICA, a cura dell’associazione sportiva La Fenice; MINI VOLLEY, a cura dell’associazione sportiva Volley Spoleto e PERCORSI IN BICI, a cura dell’associazione sportiva MTB.

IL 2010 Gravity Team non è solo mountain bike a livello agonistico.

Proseguendo nel progetto di sviluppo e diffusione della mountain bike e promozione del territorio, domenica 29 Maggio si svolgerà l’evento 250W EBIKE MEETING organizzato dai ragazzi del team.

E’ il primo raduno in Umbria pensato e organizzato esclusivamente per i possessori di mtb a pedalata assistita (le e-mtb).

Ritrovo ore 08:00 ai prati del piazzale di Monteluco di Spoleto, con possibilità di scelta tra il percorso panoramico e quello adrenalinico.

Maggiori Informazioni sono disponibili sulla pagina dell’evento 250W EBIKE MEETING pubblicato sul social Facebook