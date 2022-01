Torna per il 2022 L’Asse Culturale Spoleto-L’Aquila

Il Menotti Art Festival Spoleto ha siglato un importante protocollo d’intesa per la cooperazione culturale tra Umbria ed Abruzzo con particolare riferimento

alla città di Spoleto e L’Aquila rappresentata per l’occasione dalla Associazione e Fondazione Tau presieduta dal Dott.Umberto Giammaria (in foto).

Nell’ incontro tra associazione ed amministratori degli enti culturali delle due Regioni si è discusso di progetti europei e futuro culturale di questi territori ed in conclusione

è stato conferito un premio Speciale Spoleto Art Festival letteratura al Dott.Umberto Giammaria per gli impegni ed i successi nella divulgazione culturale e scientifica.

Il dott.Giammaria con il presidente Luca Filipponi sta programmando notevoli ed importanti attività tra le quali una nuova accademia nella città dell’Aquila ed un centro studi sulle Arti nella città di Spoleto. A breve tutto lo staff del Menotti Art festival si incontrerà a Roma ( 3 febbraio) per il premio Internazionale Comunicare l’Europa presso la sede romana del Parlamento Europeo alla presenza di numerose autorità della cultura e delle Arti. Soddisfatti Filipponi e Giammaria :” Non poteva che sfociare in importanti attività il percorso di collaborazione che stiamo facendo dal 2022 con collaborazioni che vanno dall’ Unesco, Onu, Parlamento Europeo e l’Accademia di Svezia passando per il Caffè Greco di Roma ed i più importanti caffè Letterari d’Europa”.