Torna “Merenda nell’Oliveta”, l’appuntamento promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio di cui il Comune di Spoleto è socio, diventato, nel tempo, uno degli eventi più attesi dalle 520 Città dell’Olio.

Un momento speciale che invita cittadini e visitatori a rallentare il ritmo, a riconnettersi con la terra e a riscoprire il fascino discreto del paesaggio olivicolo italiano.

Il tema dell’edizione 2025, “L’olio che unisce”, nasce con l’intento di promuovere, all’interno delle celebrazioni per il Giubileo, il messaggio universale di Pace nel Mondo attraverso l’albero di olivo, simbolo millenario di pace e fraternità tra i popoli.

L’appuntamento a Spoleto è previsto domenica 25 maggio e sarà una facile escursione sul primo tratto della ex ferrovia Spoleto-Norcia, che condurrà i partecipanti in località Castellocchio di Eggi, nella Tenuta “Le Casselle” per una visita all’azienda accompagnata da una merenda a base di prodotti tipici consumata nell’oliveta di famiglia.

Il pomeriggio sarà allietato dalla musica di intrattenimento del duo Baldo e Papero, musicisti polistrumentisti, Lorenzo Baldinelli & Gabriele Paperini, che mescolano echi di blues, funk, jazz, rock e profumi d’oriente creando una atmosfera d’autore particolare.

La merenda nell’oliveta è un’esperienza sensoriale completa sia perché saremo circondati dalla bellezza degli ulivi secolari, sia perché, in questo contesto ambientale, avremmo l’occasione di degustare prodotti locali allietati da buona musica. Promuovere iniziative di questo genere come momento di connessione con la natura, la cultura e le tradizioni è frutto di un impegno e di un lavoro corale e sinergico per il quale ringrazio l’assessore del Comune di Spello Rosanna Zaroli, in qualità di nuova coordinatrice regionale ”, ha dichiarato l’assessore Giovanni Angelini Paroli, responsabile provinciale del coordinamento umbro delle Città dell’Olio. ”, ha dichiarato l’assessore, responsabile provinciale del coordinamento umbro delle Città dell’Olio.

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0743.218620 o scrivendo all’indirizzo email front.iat@comune.spoleto.pg.it specificando tutti i nominativi dei partecipanti e almeno un recapito telefonico (i posti per la degustazione sono limitati ai primi 100 prenotati e potrà partecipare solo chi regolarmente iscritto).

In caso di maltempo l’iniziativa sarà posticipata e verrà comunicata tempestivamente la nuova data.

PROGRAMMA | Domenica 25 maggio 2025

ore 14.30 | Ritrovo partecipanti – parcheggio superiore del CONAD di via Flaminia Vecchia

ore 16.30 | Degustazione e intrattenimento musicale

ore 18.30/19.00 | Rientro previsto

Lunghezza percorso A/R: 7 Km ca

Dislivello Totale: + 150 mt

Si raccomanda abbigliamento tecnico e scarpe adeguate