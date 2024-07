Torna lo storico Premio Spoleto

L’autunno si tinge di arte e cultura con la nuova edizione dello storico Premio Spoleto, che si terrà il 13 ottobre nell’incantevole cornice della Chiesa della Misericordia, nel cuore della città, un gioiello architettonico risalente al 1200. L’evento, organizzato e curato da Salvo Nugnes, noto reporter e scrittore, promette di essere una celebrazione della creatività in tutte le sue forme, offrendo un’importante vetrina per artisti emergenti. Il riconoscimento si distingue per la sua apertura e inclusività. Le selezioni sono aperte a tutti gli artisti, senza limiti di età o nazionalità. Pittura, poesia, fotografia, scultura: ogni forma d’arte trova spazio in questo prestigioso concorso. Questa apertura riflette la missione del curatore: scoprire e valorizzare nuovi talenti, offrendo loro un’importante piattaforma per esprimere la propria creatività e ottenere il riconoscimento che meritano.

Le selezioni per il Premio sono già aperte, e gli artisti interessati possono presentare le proprie opere per essere valutate da una giuria di esperti. Questo è il momento perfetto per i talenti emergenti di mettersi in gioco e di mostrare il proprio lavoro a un pubblico più ampio. La partecipazione a questo importante evento rappresenta non solo un’opportunità di visibilità, ma anche un’occasione di crescita e confronto con altri artisti.

Il Premio Spoleto promette di essere uno degli eventi culturali più significativi dell’autunno, un’occasione unica per immergersi nel mondo dell’arte e scoprire nuovi talenti. La magia della Chiesa della Misericordia, unita alla collaborazione di media come Mediaset, Rai, Sky ed il contributo di tanti nomi di spicco dell’arte e della cultura come Giordano Bruno Guerri, storico e presidente Vittoriale di D’Annunzio, Silvana Giacobini, già direttrice di Chi, Vittorio Sgarbi, Katia Ricciarelli, soprano, Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le Stelle, Ada Urbani, già ass. Cultura e Senatrice, Paolo Liguori di Tgcom24, Pippo Franco, attore, presentatore e artista, Vito Monaco, direttore di Canale Italia e molti altri.

Gli artisti interessati sono invitati a inviare le proprie candidature e a cogliere questa straordinaria opportunità. Che si tratti di pittura, poesia, fotografia o scultura, letteratura, il Premio Spoleto è il luogo dove il talento incontra la storia e dove ogni opera trova il suo spazio per brillare.

