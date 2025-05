Torna la Spoleto Music Academy con Enrico Gatti: al via le iscrizioni per la masterclass di violino barocco

Dal 24 al 28 giugno 2025, la Biblioteca Comunale G. Carducci di Spoleto si trasformerà in un tempio della musica barocca con la seconda edizione della Spoleto Music Academy, organizzata dall’associazione culturale Visioni d’Autore, che ospiterà una prestigiosa masterclass internazionale di violino barocco tenuta dal Maestro Enrico Gatti, considerato uno dei massimi interpreti al mondo di questo repertorio.

Dopo il successo dello scorso settembre, che ha visto un’eccezionale partecipazione e un concerto finale molto partecipato, l’associazione rilancia con cinque giorni intensivi di lezioni individuali, approfondimenti stilistici e appuntamenti aperti al pubblico. A supportare gli allievi ci sarà anche il celebre clavicembalista Nicola Procaccini, garanzia di accompagnamento d’eccellenza.

“L’obiettivo è formare musicisti consapevoli e profondi interpreti del repertorio barocco – spiega Francesco Liberati, presidente di Visioni d’Autore – e rendere Spoleto un punto di riferimento internazionale anche per la musica antica.”

Programma degli eventi aperti al pubblico

● 24 giugno, ore 17.00 – Presentazione del libro “Il giovane Corelli- nuovi documenti e contesti” con il Maestro Enrico Gatti, lo storico della musica Prof. Francesco Zimei, ed il Maestro Francesco Corrias come moderatore per conto della prestigiosa Accademia degli Ottusi di Spoleto, istituzione culturale fondata nel 1477 e da secoli punto di riferimento intellettuale della città.

A seguire, il giovane violinista italo-brasiliano Gilberto Ceranto, diplomato con 110 e lode al Conservatorio di Bologna, eseguirà brani di Corelli e Geminiani, illustrando lo stile violinistico del XVII secolo. Conclusione con buffet conviviale.

● 26 giugno, ore 18.30 – Concerto solistico di Gilberto Ceranto con un repertorio barocco selezionato. A seguire buffet per il pubblico presente.

● 28 giugno, ore 17.30 – Concerto finale degli allievi della masterclass, selezionati dal Maestro Gatti. A seguire, buffet di chiusura.

Iscrizioni aperte, chi può partecipare

La masterclass è rivolta a violinisti maggiorenni, sia su strumenti d’epoca che moderni, desiderosi di intraprendere un percorso approfondito nello studio storico-filologico del violino. Solo sei allievi effettivi saranno ammessi. Le lezioni si terranno in presenza, ma sarà possibile partecipare anche come uditori in streaming. Le iscrizioni devono pervenire entro l’8 giugno 2025, con video di presentazione per gli effettivi.

Ancora una volta, Spoleto si conferma città d’eccellenza per la cultura musicale, capace di attrarre maestri di fama mondiale e giovani talenti che si stanno affermando nel panorama internazionale. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica antica e desidera viverla in uno dei luoghi più suggestivi e culturalmente vivi dell’Umbria.

L’associazione e i suoi scopi

L’Associazione Culturale Visioni d’Autore, fondata da un gruppo di professionisti originari di Spoleto, promuove la diffusione della musica classica e dell’opera lirica tra le nuove generazioni. Tra i suoi obiettivi principali c’è la valorizzazione del repertorio operistico italiano, un patrimonio unico al mondo, e del territorio stesso, attraverso iniziative culturali che offrono esperienze immersive tra arte, storia e musica. Con il progetto Spoleto Music Academy, l’associazione unisce formazione di alto livello con il fascino senza tempo della città di Spoleto, creando un ponte tra grandi maestri internazionali e giovani musicisti desiderosi di crescere professionalmente e umanamente.



Per informazioni e iscrizioni:

www.spoletomusicacademy.it

iscrizioni@spoletomusicacademy.it