Torna la Spoleto in bici

Lunedì 25 aprile

Dopo due anni di forzata assenza, torna in scena la Spoleto in Bici, popolare pedalata per famiglie inserita nel calendario federale e patrocinata dal Comune di Spoleto, con l’organizzazione congiunta di CT Spoleto Bike e MTB Club Spoleto.

Sarà una passeggiata tutti insieme con partenza dal Terminal Le Mattonelle e rientro nella stessa sede, dopo aver pedalato lungo la ciclabile fino a Camposalese. Percorso agevole ed in pianura per iniziare a ripristinare quella normalità tanto mancata in questi 26 lunghi mesi.

Appuntamento fissato per lunedì 25 aprile, alle ore 9.00, presso le Mattonelle per l’iscrizione (a offerta). Partenza alle ore 10.00.

Al rientro prevista una merenda, soprattutto per i più piccoli, presso il Campo Scuola MTB di San Nicolò.

Da aggiungere che, presso il Bike-Hub Le Mattonelle, sarà possibile usufruire anche del servizio di noleggio delle bici, prenotabile tramite il sito laspoletonorciainmtb.it/bike-rental. Suddetto servizio ha preso avvio in questi giorni e resterà disponibile in modo duraturo.