Torna la presentazione dei progetti didattici rivolti alle scuole

    • Torna anche quest’anno l’appuntamento con ‘Spoleto per la Scuola’, il catalogo dei progetti didattici rivolti alle scuole cittadine per l’anno scolastico 2025/2026. Il Comune di Spoleto presenterà le proposte progettuali nell’ambito dell’iniziativa pubblica in programma martedì 16 settembre alle ore 16.00 presso la sede dell’IPSEOASC Alberghiero “G. De Carolis”.

     

    I progetti didattici contenuti nel catalogo, che verranno illustrati dall’assessore al Benessere e l’Innovazione Sociale, Formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona prof.ssa Luigina Renzi, sono proposte didattiche elaborate da enti, soggetti istituzionali e non istituzionali operanti in città con l’obiettivo di agevolare docenti e dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

     

    Quattro le aree tematiche: “Educazione Civica”; “Educazione al benessere, alla salute e alla valorizzazione della persona”; “Ambiente, sviluppo sostenibile, biodiversità e paesaggio”; “Valorizzazione delle culture e delle bellezze della Città e del territorio”, per un totale di circa 100 progetti a cui si aggiungono 5 PCTO (Percorsi per le competenze e l’Orientamento) che permetteranno agli enti, alle aziende, alle società ed ai soggetti del terzo settore di accogliere presso le proprie sedi gli studenti degli Istituti secondari di II grado.

     

    In occasione della presentazione, organizzata come sempre sotto forma di esposizione di materiali ed informative, i soggetti coinvolti saranno a disposizione dei docenti per promuovere le proprie attività.

     

     

    Con l’inizio dell’anno scolastico, anche quest’anno siamo giunti al momento di presentazione del catalogo dei progetti didattici rivolti alle scuole – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – che mi piace considerare come una mappa del tesoro, un portale che condurrà in un universo di esperienze avvincenti, dove la scuola si trasforma in un’avventura senza fine. Anche stavolta i percorsi educativi che non si limiteranno a riempire la testa di nozioni, ma invitano i ragazzi e gli insegnanti a sporcarsi le mani e a mettere alla prova la propria creatività“.

