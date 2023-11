Torna la mostra mercato dei funghi e delle erbe spontanee

4 e 5 novembre, Chiostro di San Gregorio

Sono trascorsi ormai ventotto anni da quando il Consiglio Direttivo di quell’epoca decise di dare vita a questa interessante manifestazione imperniata sulla mostra di funghi ed erbe spontanee del nostro territorio.

Grazie alla sinergia con illustri micologi si è cominciata quindi da tempo questa avventura che ormai è diventata un punto fisso nel calendario della Pro Loco di Spoleto.

La collaborazione con il Gruppo micologico della Valle Spoletana, particolarmente nella persona del Presidente Dott. Francesco Paolo Di Dio e dell’esperto Sante Cardinali per quanto concerne i funghi e con il Dott. Gianni Duca e la Dott.ssa Laura Cicio per quanto attiene le erbe spontanee, ha creato i presupposti affinché le tante persone che annualmente visitano la mostra possano certamente apprendere notizie ed esperienze sui prodotti del territorio propri di questo periodo.

Naturalmente, negli anni la mostra si è arricchita di ulteriori iniziative scientifiche, artistiche e territoriali.

Così per sabato 4 e domenica 5 presso il bellissimo chiostro della Chiesa di San Gregorio in Piazza Garibaldi , come è possibile vedere dalla pubblicità che la nostra Pro Loco ha prodotto, unitamente alla esposizione dei funghi e delle erbe, quest’anno si potrà assistere a degli intrattenimenti musicali da parte del Gruppo di Ottoni “ G.Fantini” con il Maestro Franco Mosca e il giovanissimo gruppo di musicisti “ Cooperativa Rock” che fa capo al Maestro Roberto Carlini.

Inoltre a cura del Gruppo micologico spoletino sono previsti alcuni “Percorsi illustrativi dei funghi presenti alla mostra” e dei momenti di conoscenza scientifica a cura del Prof Agostino Lucidi, ricercatore del CEDRAV, del Dott. Gianni Duca e della Dott.ssa Laura Cicio relativamente alle erbe spontanee e loro caratteristiche.

Altresì tutti coloro che vorranno frequentare la mostra, avranno il piacere di trovare anche degli stand di aziende del territorio che presenteranno ognuno dei prodotti tipici, come tartufi, miele, formaggi, funghi, cipolle, ortaggi ecc.

La Pro Loco di Spoleto comunica che l’ingresso è assolutamente gratuito per entrambi i giorni della mostra e per le attività collaterali.

E’ doveroso un particolare ringraziamento a Don Pierluigi Morlino e a Don Bruno Molinari responsabili della Parrocchia di San Gregorio.