Torna la corsa podistica Morgnano-Spoleto-Morgnano

Torna giovedì 8 dicembre la corsa podistica Morgnano-Spoleto-Morgnano, nuovamente nel suo circuito naturale dopo il periodo di emergenza sanitaria che ne aveva limitato il percorso. Patrocinata dal Comune di Spoleto e giunta quest’anno alla sua 44ª edizione, la Morgnano-Spoleto-Morgnano è una delle classiche del panorama regionale.



“Questa gara – ha dichiarato il vicesindaco Stefano Lisci – non ha soltanto un valore agonistico e sportivo, ma è anche una competizione importante per quanto riguarda la memoria cittadina, essendo una corsa podistica nata in onore dei nostri minatori”.

“Ringrazio gli organizzatori della ADS Atletica 2S Spoleto – ha aggiunto il vicesindaco Lisci – che, nonostante lo stop del 2020 e del 2021, sono tornati con grande passione a promuovere questa manifestazione sportiva, raggiungendo l’obiettivo con impegno e abnegazione. Un grazie sento il dovere di rivolgerlo anche al nostro ufficio sport, sempre al fianco di quanti lavorano in questo ambito e alla nostra Polizia Locale, che sarà impegnata a garantire il regolare svolgimento della gara”.

In occasione della corsa podistica “Morgnano-Spoleto-Morgnano” sono previste infatti alcune modifiche alla circolazione. Dalle ore 9.30 fino al termine della gara, previsto per le ore 12.00, per il tempo necessario al transito degli oltre 250 atleti iscritti, sarà progressivamente interdetta la circolazione veicolare su piazza del Mercato, via Aurelio Saffi, piazza Campello, via Matteo Gattaponi, via del Ponte, piazza Campello, via del Municipio, via del Mercato, corso Mazzini, piazza della Libertà, viale Giacomo Matteotti, via delle Terme, via delle Monterozze, piazzetta porta San Lorenzo, via Goffredo Mameli, via Interna delle Mura, piazza Garibaldi, piazza della Vittoria, via dei Filosofi, strada attigua al torrente Tessino, via della Repubblica, via Falchi, via Mattei, via dell’Istruzione, via del vicinato, via palazzo Paceri, loc. Collicelli, via del Marroggia, via Santo Stefano, via Beato Leopoldo, piazza Santa Croce-Morgnano.

Disposto anche il divieto di sosta, con l’obbligo di rimozione, dalle ore 7.00 alle 13.00 di giovedì 8 dicembre in piazza Santa Croce a Morgnano e dalle ore 8.00 alle 10.30 in via dei Filosofi, nelle aree di sosta presenti nel lato destro di via dal Civico 1, all’intersezione con via del Tessinello

