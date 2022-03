Torna la Corsa dei Vaporetti

Appuntamento a Spoleto dal 17 al 19 giugno

L’Associazione Vaporetti Spoleto – si legge in un comunicato stampa – comunica che a giugno finalmente potremo ammirare di nuovo i Vaporetti scendere per le vie della nostra città.

Il fermo della manifestazione per due anni, dovuto alla pandemia, non ha attenuato la voglia di chi corre e di chi organizza. Torniamo quest’anno e vogliamo organizzare un evento che dia la possibilità alla città di ritrovarsi per dare una spinta alla normalità.

La presentazione dei vaporetti avverrà sabato 11 giugno.

Abbiamo deciso di presentare Corsa e concorrenti in piazza Oberdan (Piazzetta dell’Erba) per dare risalto ad uno dei tanti luoghi belli ma dimenticati di Spoleto.

La Corsa si svolgerà dal 17 al 19 giugno prossimi lungo il percorso tradizionale e con l’organizzazione strutturata come sempre, nel rispetto delle tradizioni degli ultimi anni.

Nella settimana tra le due date – prosegue la nota dell’organizzazione- abbiamo pensato di organizzare degli eventi paralleli, di cui daremo informazioni più avanti, per vivacizzare la vita della città anche nei giorni infrasettimanali.

Riprende quindi la collaborazione con AVIS e con tutti gli sponsor che ci seguiranno in questa avventura comune.

Siamo certi che tutti coloro che ci hanno sostenuti negli anni vorranno riprendere a sostenerci per consentire alla manifestazione di raggiungere se non superare i livelli delle precedenti edizioni.

D’altra parte il sostegno che l’amministrazione comunale si è impegnata a fornirci è sintomo che la manifestazione è incardinata nel tessuto sociale della città e quindi possiamo affrontare tranquilli questa nuova ed ennesima avventura.

Facciamo anche appello a tutti i partecipanti perché vogliamo vederli pronti a cimentarsi per le vie di Spoleto con lo stesso entusiasmo e nello stesso numero delle precedenti edizioni.

Allo stesso modo facciamo appello a chi vuol essere vicino alla manifestazione in termini di sponsorship, che abbiamo la possibilità di offrire numerose varietà di intervento; alcuni esempi sono: il libretto della corsa, la paddock area in partenza, i maxischermi sponsorizzati, l’area espositiva.

Se qualcuno intende mettersi in contatto con noi può farlo attraverso la nostra pagina facebook “Vaporetti Spoleto” o inviandoci una mail all’indirizzo vaporetti@spoleto.info.

Eccoci quindi – concludono – pronti a partire.