Torna la collettiva de “La Bottega dell’Arte”

(Re.Be.) – La Bottega dell’Arte è ormai diventata una tappa d’obbligo per gli amanti delle arti figurative. Ogni anno, in corso Mazzini, si danno appuntamento artisti affermati e nuove proposte. Tutte con un unico scopo: dare quel tocco di colore che, negli anni d’oro del Festival, rappresentava un elemento imprescindibile della manifestazione ideata dal maestro Giancarlo Menotti. E ad ogni edizione “La Bottega dell’Arte” riesce a catalizzare la grande attenzione dei semplici appassionati d’arte e della critica. Quest’anno, al civico 55 di corso Mazzini, sono 22 gli artisti, alcuni dei quali spoletini, che espongono le loro opere sino alla fine del Festival. Soni i pittori Miriam Belloni, Giolimpia Canova, Stefania Cappelletti,( Giovanna De Megni, Alessandro Fiammenghi, Pasquale Filippucci, Andreina Gobbetti, Graziano Graziani, Giovanna Gubbiotti, Romina Yka, Katy Laudicina, Giulia Mammoli, Maria Caterina Morella, Elio Morettini, Concetta Ileana Resta, Marco Antonio Sorcetti, Donatella Tomassoni e gli scultori Rosella Baciocchi, Maurizio Gallo e Patrizia Latini.La mostra resterà aperta il mercoledì dalle 17,30 alle 19,30 e, dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19,30. Per informazioni si possono contattare i numeri 393 4944472 e 339 16400937 durante l’orario di ufficio.