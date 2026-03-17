CI SIAMO !!!!!!! dal 4 al 17 maggio 2026 si disputerà il 2° BAR PADEL CUP all’Inside Padel Spoleto.

Il torneo è stato ideato dal team dell’Inside Padel, creando un vero e proprio evento destinato ai Bar Spoletini con aperitivo di presentazione squadra che si daranno battaglia per aggiudicarsi il 2° trofeo.

Nei BAR potrei trovare esposte le maglie di gioco che i giocatori indosseranno durante tutti l’evento.

Le squadre sono rappresentate dal capitano: Eleonora Tabai per il BAR API,Gabriele Rotar per il PAUSA CAFFE’, Asier Lopez per il Bar KISS, Leonardo Pino per il CAFFE’ DI MEZZO, Ramiro Rodriguez per il BAR CUCCI, Simona Gobbbini per il BAR COMMERCIO, Filippo Tosti per il THE GEMEL’S CAFFE’, Paolo Venarucci per il LE CAFFE’ e Elisa Mancini per il BAR CORRADO.

I capitani hanno potuto comporre la propria rosa di giocatori tramite un’assegnazione causale a estrazione e ogni squadra è composta da 6 uomini e 2 donne, ogni incontro potranno schierare 4 uomini e 2 donne giocando 2 maschili e 1 femminile.

Questo evento è stato aperto a tutti i giocatori di Padel con un numero limitato di 72 iscritti.

Il torneo si disputerà tutte le sere dal 4 maggio dalle ore 18:30 fino alle 23:00 e durante tutta la manifestazione potrai assistere agli incontri con aperitivo e musica di intrattenimento per creare delle serate con un atmosfera di festa e di tifo per la propria squadra.

Ricordiamo con immenso piacere che la prima edizione 2025 è stata vinta dal BAR CORRADO capitanata da Simone Petrini (Donato Cuna – Luca Monteverde – Francesco Cristallo – Manuel Gisondi – Francesco Venturi – Elisa Mancini – Clorinda Colantuoni – Donatella Tottorottò)

Inoltre potrai assistere alla finale il giorno domenica 17 maggio dalle ore 15:00 e la giornata si concluderà con la premiazione assegnando il trofeo verrà esposto al Bar vincitore fino alla prossima edizione, il quale varrà rimesso in palio per il 2027, conciliando la giornata con il Dj che commenterà le finali e farà ballare tutti con la sua musica !!!!!!!!!

Durante il torneo presenteremo altri due eventi, di altissimo livello, nazionali FITP a giugno e ottobre 2026 che porteranno a confrontarsi all’Inside i migliori giocatori agonistici.

Vi aspettiamo tutti i giorni all’Inside Padel Spoleto in Via dei Tessili 19, comunicando che la struttura è a disposizione a qualsiasi persona che vuole provare questo bellissimo gioco chiamato Padel, in quanto il circolo offre istruttori di vari livelli con riconoscimenti federali.