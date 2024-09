Torna il torneo di basket giovanile in ricordo di Gabriele Donati

Torna sabato 21 settembre, il torneo di basket giovanile “Pick n’ Roll – Daje Bì”, organizzato della Giromondo Basket Spoleto e patrocinato dal Comune di Spoleto.



Sarà ancora il campo sportivo di Monteluco, dopo il successo dello scorso anno, protagonista della seconda edizione del torneo nato dalla volontà di tenere vivo il ricordo di “Bibo”.



Quattro le squadre partecipanti della categoria Under 14 (Giromondo Basket Spoleto, UBS Foligno, Virtus Assisi e Pallacanestro Amerina) e quattro le partite del Torneo che si terranno nell’arco della giornata, con inizio alle ore 10.00.

Tutti i partecipanti indosseranno la maglia ufficiale del torneo PICK’N ROLL – DAJE BI’ e ai vincitori ed alle squadre partecipanti, come ricordo della partecipazione a questa seconda edizione, sarà consegnata una fotografia scattata da Gabriele.



Confermata la collaborazione e la sinergia con le attività ristorative di Monteluco, che cureranno i pasti, proponendo per l’occasione menu a prezzi convenzionati per giocatori, accompagnatori e staff tecnico.



Nella mattinata e primo pomeriggio, ospite dell’evento, il Canile comunale di Spoleto, La Casa di Buddy. Gli operatori del canile e gli ospiti a 4 zampe arriveranno a Monteluco per trascorrere la giornata e per ricordare l’importanza delle adozioni da canili e rifugi.



Come lo scorso anno gli amici di Bibo giocheranno, nel pomeriggio una partita simbolica in ricordo della grande passione di Gabriele per la pallacanestro e per lo streetball in genere, incontro che sarà accompagnato, a partire dalle ore 18.00, da musica dal vivo.



Sempre nel pomeriggio, insieme alle premiazioni ed ai saluti istituzionali, verrà allestito un aperitivo con prodotti del territorio, i cui proventi, anche per questa edizione, saranno interamente devoluti all’associazione umanitaria Emergency, che sarà presente durante la manifestazione con i volontari del gruppo di Spoleto e un proprio banchetto informativo.​