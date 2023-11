Torna “Il pulcino ballerino”

Gli incontri si terranno nella palestra della Scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri” in via Nursina

Ancora alcuni giorni per effettuare le iscrizioni per partecipare al progetto di educazione alla danza del Comune di Spoleto, “Il Pulcino ballerino”, dedicato ai bambini e alle bambine dai 24 ai 48 mesi, giunto alla sua quarta edizione, nato per donare ai piccoli momenti di divertimento che permettono loro di avvicinarsi alla danza attraverso il gioco.

Le iscrizioni, per l’anno scolastico 2023-2024, sono aperte fino a lunedì 13 novembre e verranno accolte in ordine cronologico per un massimo di 30 partecipanti (la domanda di iscrizione è scaricabile dal sito dell’Ente https://shorturl.at/gAFMP ). Per informazioni è possibile contattare il numero 0743 218615.

Gli incontri si terranno nella palestra della Scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri” in via Nursina dalle ore 17.15 alle 18.15 nei giorni 20 novembre, 4 e 18 dicembre, 15 e 29 gennaio, 12 e 26 febbraio, 11 e 25 marzo, 15 aprile. Nel caso di ulteriori richieste verrà valutata l’attivazione di un altro corso, sempre dalle ore 17.15 alle 18.15, nei giorni 27 novembre, 11 dicembre, 8 e 22 gennaio, 5 e 19 febbraio, 4 e 18 marzo, 8 e 22 aprile.

“Il progetto educativo “Il pulcino ballerino” – ha spiegato Danilo Chiodetti, assessore alla Valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio – si inserisce anche quest’anno in un quadro di attività legate all’arte e alla cultura che, come amministrazione comunale, stiamo realizzando per i giovani e giovanissimi della città. Il senso alla base di questo approccio, che punta ad abituare le bambine ed i bambini a misurarsi, nella loro crescita, con diverse forme artistiche, tra cui la danza, sta nel cercare di creare legami comunicativi, anche all’interno della famiglia, attraverso attività creative e di movimento”.