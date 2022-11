Torna il progetto di educazione alla danza “Il Pulcino ballerino”

Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 7 dicembre. Le lezioni si svolgeranno dalle ore 17.15 alle 18.15

Torna “Il Pulcino ballerino”, il progetto di educazione alla danza del Comune di Spoleto giunto alla sua terza edizione e dedicato ai bambini e alle bambine dai 24 ai 48 mesi.

Le iscrizioni, per l’anno scolastico 2022-2023, sono aperte fino a mercoledì 7 dicembre e verranno accolte in ordine cronologico per un massimo di 30 partecipanti (la domanda di iscrizione è scaricabile dal sito dell’Ente https://bit.ly/3U1Mmvb).

Il progetto, che si svolgerà nella palestra della Scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri”, nasce per donare ai piccoli momenti di divertimento, perché giocare con la danza e con il movimento è un istinto naturale dei bambini. Attraverso il gioco i piccoli si avvicinano alla danza, con un approccio che non prevede l’uso di codici fissi, ma la sperimentazione delle proprie attitudini motorie e delle proprie potenzialità artistiche.

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 17.15 alle 18.15 nei giorni 14 dicembre, 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio, 8 e 22 marzo, 5 e 26 aprile, 10 maggio. Nel caso di ulteriori richieste verrà valutata l’attivazione di un altro corso, sempre dalle ore 17.15 alle 18.15, nei giorni 21 dicembre, 18 gennaio, 1 e 15 febbraio, 1, 15 e 29 marzo, 19 aprile, 3 e 17 maggio.