Torna il “Mercatino delle briciole”: dal 10 novembre in viale Giacomo Matteotti

Tornerà a chiamarsi “Mercatino delle briciole” il mercato mensile che ogni seconda domenica del mese anima la parte alta del centro storico. Una scelta legata alla volontà di aumentarne l’attrattività diversificando le categorie merceologiche presenti, anche prevedendo un’area dedicata alla promozione delle produzioni agroalimentari tipiche e della filiera corta (a riguardo il Comune sta predisponendo un avviso per la selezione degli operatori del settore).

Ma non sarà questa l’unica novità. A partire da domenica 10 novembre il “Mercatino delle briciole” si sposterà in viale Giacomo Matteotti, precisamente nel tratto tra l’intersezione di via delle Terme e via Benedetto Egio e la rotatoria davanti a Spoleto Sfera, interessando anche, se necessario, l’area dei Giardini dell’Ippocastano.

La decisione è legata agli spazi occupati dai cantieri per la ricostruzione post sisma 2026 che stanno interessando gli edifici, pubblici e privati, in piazza della Libertà. Le impalcature e le aree di stoccaggio dei materiali, soprattutto in vista dei lavori che interesseranno il Palazzo dell’Arcone e, presumibilmente dal 2025, Palazzo Ancaiani, occuperanno infatti gli spazi attualmente utilizzati per lo svolgimento del mercato.

Da qui la decisione di prevedere, per tutta la durata dei lavori, lo spostamento in via sperimentale del “Mercatino delle briciole” in viale Giacomo Matteotti, in attesa di avviare una fase partecipativa con le associazioni e gli operatori del settore e confrontarsi sulla proposta di revisione complessiva dei mercati cittadini a cui stanno lavorando gli uffici competenti dell’Ente.

La nuova collocazione consente comunque di mantenere il Mercatino all’interno del centro storico, in una posizione che non solo garantisce una buona visibilità restando facilmente raggiungibile, anche grazie alla vicinanza del parcheggio Spoletosfera, sia per i cittadini che per i turisti, ma che, in prospettiva futura, consente anche di avere lo spazio per una potenziale crescita del numero degli operatori-espositori.

Con la nuova dislocazione del “Mercatino delle briciole” sono previste, a partire dal 10 novembre e per ogni seconda domenica nel mese, alcune variazioni al traffico.

Dalle ore 8.00 alle 20.00 in viale Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra le intersezioni di via delle Terme, via Benedetto Egio e la rotatoria di viale Martiri della Resistenza, sarà vietata la circolazione veicolare ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei veicoli appartenenti agli espositori.

I veicoli provenienti da viale Giacomo Matteotti e diretti al centro percorreranno viale Martiri della Resistenza e potranno accedere da via Don Pietro Bonilli (direzione piazza Collicola) o da piazza Garibaldi (direzione centro). I veicoli in uscita dal centro (corso Mazzini – piazza della Libertà) potranno percorrere il primo tratto di via Brignone, per proseguire in via Monterone o in viale Giacomo Matteotti, via Benedetto Egio, piazza Carducci, via Campo dei Fiori (con il limite di sagoma di 2,30 metri).

In ultimo i veicoli in uscita dal centro provenienti da via delle Terme, possono percorrere via Benedetto Egio, piazza Carducci, via Campo dei Fiori (rispettando sempre il limite di sagoma di 2,30 metri) oppure viale Giacomo Matteotti, piazza della Libertà, il primo tratto di via Brignone per proseguire in via Monterone.