Torna anche quest'anno il Concerto di Natale del Teatro Lirico Sperimentale

  • Dicembre 11, 2025
  • CULTURA
    • Torna anche quest’anno il Concerto di Natale del Teatro Lirico Sperimentale che si terrà mercoledì 17 dicembre 2025, ore 20.30 al Teatro Caio Melisso

     

    Il programma prevede l’esecuzione della Messa in re maggiore per 4 solisti, coro e organo di Antonín Dvořák e di una selezione tra i più celebri Canti natalizi della tradizione popolare. A un momento di riflessione, illuminata dall’alto grado di invenzione melodica e polifonica tipica dell’autore della Sinfonia dal nuovo mondo, segue un momento più festoso e leggero a termine del quale verrà spontaneo augurarsi Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

     

    Protagonisti – sotto la direzione del maestro Mauro Presazzi – i vincitori del Concorso di canto dello Sperimentale: il soprano Beatrice Caterino, il mezzosoprano Emma Alessi Innocenti, il tenore Joaquin Cangemi e il basso Nicolò Lauteri. All’organo Angelo Silvio Rosati. Coro del Teatro Lirico Sperimentale.

     

    Il Concerto di Natale è reso possibile grazie al contributo di: Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto e Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. Si ringrazia la Locanda della Signoria.

    BIGLIETTI

    ingresso unico €10,00*

    ridotto** €5,00*

    *esclusi diritti di prevendita

    ** ridotto: under 30 e over 65

     

     

    I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Caio Melisso mercoledì 17 dicembre dalle ore 18.30 a inizio spettacolo, o sulla piattaforma Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/concerto-di-natale-teatro-caio-melisso-spoleto-17-dicembre-2025

