Le pagine di Franz Kafka, autore tra i più influenti e decisivi del ‘900, affidate alla lettura di Tommaso Ragno, uno degli interpreti più intensi e magnetici del teatro e del cinema italiano.

“Tommaso Ragno legge Kafka”, sabato 8 febbraio 2025, alle ore 17.00, alla biblioteca “G. Carducci” di palazzo Mauri, è un’esplorazione nei territori di Kafka, un viaggio per sondare l’eredità culturale e l’impatto delle forme del pensiero kafkiano sull’immaginario collettivo, ma anche una potente occasione esperienziale attraverso l’unicità della voce e del corpo attoriale di Tommaso Ragno, per affrontare tutta la ricchezza filosofica ed espressiva dello scrittore boemo.

Interviene a commentare i testi Luca Crescenzi, germanista e professore ordinario di Letteratura tedesca che sta curando la nuova edizione italiana commentata dell’opera, dei diari e delle lettere di Franz Kafka. Oltre agli interventi di Crescenzi – cui si deve la scelta antologica dei brani che verranno letti da Tommaso Ragno – tra gli altri l’incipit della “Metamorfosi”, brani tatti dal “Castello”, dal “Cruccio del padre di famiglia” a scritti e frammenti contenuti nel “Silenzio delle Sirene”– sono in programma anche intermezzi musicali al clarinetto e al fagotto eseguiti dal maestro Gabriele Francioli.

L’appuntamento è organizzato dal Comune di Spoleto e la biblioteca “Giosuè Carducci” in collaborazione con l’Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma, in concomitanza con le celebrazioni, avviate nel giugno del 2024, per il 100° anniversario della morte di Kafka.

L’evento è gratuito con prenotazione eventbrite https://shorturl.at/SI3Pm.

Per info biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it o 0743 218801​

La biblioteca Carducci di Spoleto, città che ottiene dal 2017 la qualifica di Città che Legge, in occasione delle attività di promozione della lettura, ha proposto al pubblico letture integrali della Divina Commedia e dell’Ulisse di Joyce (Bloomday) e ha organizzato incontri con Charles Simič, Romano Luperini, Valerio Magrelli, Tommaso Pincio, Nicola Gardini, Moira Egan, Damiano Abeni, Enrico Terrinoni, Ottavio Fatica, Steve Hackett.

Tommaso Ragno, diplomato alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, ha lavorato a teatro con L. Ronconi, T. Servillo, C. Cecchi, V. Binasco, G. Strehler; al cinema con D. Ferrario, P. Corsicato, P. Virzì, R. Torre, A. Rohrwacher. C. Mazzacurati. Notevoli anche le sue partecipazioni alle serie TV (“Baby”, “Fargo”). Ha vinto il nastro d’argento come migliore attore non protagonista per il film di Martone “Nostalgia” e ha vinto il premio Flaiano per l’interpretazione per la serie “Il Miracolo” Si è già confrontato con Kafka portando in scena “Una relazione per un’Accademia”. È stato recentemente tra i protagonisti del film “Vermiglio” di M. Delpero ed è attualmente nelle sale con il film di R. Andò “L’abbaglio”.

Luca Crescenzi è professore ordinario di Letteratura tedesca all’Università “Ca’ Foscari” di Venezia e presidente dell’Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma. Si è occupato di letteratura tedesca dell’età di Goethe e del romanticismo, del fine secolo e del modernismo. È stato editore principale della nuova edizione italiana commentata dell’opera narrativa di Thomas Mann per i Meridiani Mondadori e sta curando, sempre per i Meridiani Mondadori, la nuova edizione italiana commentata dell’opera, dei diari e delle lettere di Franz Kafka. Fra i suoi lavori principali le due monografie Melancolia occidentale. Thomas Mann e la “Montagna magica” (Roma 2012) e L’esploratore e la fine del tempo. Franz Kafka e il ciclo di racconti “Un medico di campagna”.