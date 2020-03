TiAscolto, contro l’emergenza Covid-19 “BeHuman” risponde

Il servizio, interamente gratuito, si pone l’obiettivo di sostenere emotivamente tutte quelle persone che, come chiunque altro ora, si trovano a gestire una situazione imprevista che le ha rese vulnerabili



Rispondere all’emergenza da Coronavirus in modo inclusivo e gratuito. È questa la proposta dell’Associazione di Promozione Sociale “BeHuman” con sede in Umbria, a Spoleto.

Contributo alla comunità nel difficile periodo che stiamo vivendo e che siamo chiamati a contrastare, il servizio TiAscolto si pone l’obiettivo di sostenere emotivamente tutte quelle persone che, come chiunque altro ora, si trovano a gestire una situazione imprevista che le ha rese vulnerabili. È attraverso l’ascolto, l’empatia e le strategie di supporto messe in atto da psicologi e counselors professionisti che a questo progetto volontariamente investono le proprie capacità e il proprio tempo che questa nuova quotidianità potrà essere resa meno destabilizzante, le difficoltà trasformate in un’opportunità di crescita interiore.

L’intervento, senza fini terapeutici, si inserisce nella rete di sostegno e di relazioni di aiuto che in queste ore altre realtà sul territorio nazionale stanno sperimentando, che con la stessa volontà di BeHuman supportano in maniera indiretta le forze di emergenza sanitaria.



Dare sollievo, offrire conforto, condividere perplessità, arginare il panico collettivo, affrontare lo stato di confusione generato dalle numerose informazioni, comprendere la propria emotività, imparare a comunicare la pandemia ai bambini, acquisire metodi operativi contro lo stress per ritrovare nell’equilibrio interiore quel senso di responsabilità che si trova a metà tra il sentimento di paura e il rischio oggettivo. Queste e molte altre le risposte cui il servizio protende.

All’ascolto a distanza (via telefono, skype, whatsapp) che mira a prendersi cura di noi stessi, dell’altro e della comunità, sarà garantito l’anonimato a tutti coloro che, maggiorenni, nello sperimentare emozioni di solitudine, paura, rabbia, tristezza e senso di impotenza relative a questo evento eccezionale, sentano il bisogno di condividerle con volontari professionisti esperti.