TI CHIAMO PER NOME – Il 18 e 19 settembre maratona di lettura dei nomi dei bambini e delle bambine palestinesi ed israeliane

  • Settembre 12, 2025
  • EVENTI
    • Il Comune di Spoleto, insieme al Parco culturale ecclesiale “Terre di pietra e d’acqua” e Cittadinanzattiva, ha organizzato l’iniziativa “Ti chiamo per nome”, una maratona di lettura dei nomi dei bambini e delle bambine palestinesi ed israeliane morti, tra il 7 ottobre 2023 e il 15 luglio 2025, a causa del conflitto israelo-palestinese.

     

    L’iniziativa intende lanciare un messaggio di pace e di liberazione, che moltiplichi quello attuato dal Cardinale Zuppi a Monte Sole di Marzabotto il 14 agosto scorso, leggendo continuativamente i 12.227 nomi dei bambini e delle bambine palestinesi ed israeliane.

     

    La maratona di lettura coinvolgerà non solo Spoleto, ma anche Castel Ritaldi, Poggiodomo e Cascia e si svolgerà giovedì 18 e venerdì 19 settembre, in una sorta di passaggio del testimone tra comunità scolastiche, aggregative, frazionali, ecclesiali, associative e liberi cittadini e cittadine, in luoghi simbolo della nostra vita.

     

    L’iniziativa sarà a sostegno di Emergency. Nel corso delle due giornate verrà effettuata una raccolta fondi finalizzata a sostenere le attività medico-sanitarie che la ONG fondata da Gino Strada sta portando avanti nella Striscia di Gaza da agosto 2024, nell’area di al-Qarara dove ha costruito e gestisce una clinica.

     

    Per la lettura di tutti i nomi, che sono 12.227, saranno necessarie circa 8 ore, con un minimo di 6 lettori l’ora.

     

    Oltre a due sessioni mattutine che si svolgeranno agli istituti Sansi-Leonardi-Volta e alberghiero “Giancarlo De Carolis” di Spoleto, i momenti previsti sono sei. Il 18 settembre alle ore 14.30 al Convento di Monteluco, alle 15.45 al Belvedere Teresa Sarti Strada al Giro della Rocca (davanti al Bar La Portella) e alle 17.30 alla Mensa della Caritas. Il 19 settembre le lettura si svolgeranno a Castel Ritaldi (Chiostro Chiesa di Santa Marina) ore 15.30, Mucciafora, (Piazza dei Caduti) ore 17.30 e a Roccaporena di Cascia (Scoglio di Santa Rita) ore 19.00.

     

    Tutti coloro che desiderano partecipare in qualità di lettori e lettrici dovranno compilare il modulo disponibile nel sito del Comune di Spoleto, comprensivo della liberatoria per le riprese audio/video ed inviarlo entro il martedì 16 settembre all’email sviluppo.economico@comune.spoleto.pg.it

     

     

    Dal 25 settembre il Cinema Sala Frau proietterà il film “The voice of Hind Rajab”, scritto e diretto da Kawthar ibn Haniyya, vincitore del Leone d’argento alla 82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

