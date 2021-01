The Umbrian Chronicles: il videogioco è disponibile su Google Play e Apple Store

L’assessore Urbani: “Siamo molto soddisfatti dei buoni risultati ottenuti in questo primo periodo”

É disponibile su Google Play e Apple Store “The Umbrian Chronicles”, il videogioco realizzato per promuovere e far conoscere la rete di 11 realtà museali e istituzioni del territorio di Spoleto e della Valnerina.



Realizzato grazie al contributo della Legge Regionale 24/2003, che ha finanziato il progetto “Connessioni museali: tra valli e monti, borghi e città” presentato dal Comune di Spoleto in qualità di capofila, “The Umbrian Chronicles” èstato segnalato tra i giochi di tendenza di Natale nello store di Google (ad oggi sono stati oltre 2000 i download raggiunti).