“The rape of Lucretia”, al via le prove!

In scena al Teatro Caio Melisso di Spoleto il 3 e il 4 settembre alle ore 21.00, il 5 settembre alle ore 17.00

Dopo il successo della messa in scena dell’anteprima della 75ma Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria, al Lirico Sperimentale iniziano i preparativi per il titolo d’apertura della Stagione: THE RAPE OF LUCRETIA di Benjamin Britten, con la direzione musicale di Salvatore Percacciolo e la regia di Giorgina Pi (foto sotto). Nel pomeriggio di ieri, le voci dello Sperimentale hanno incontrato la regista e la sua compagnia Bluemotion – composta dall’assistente alla regia e musicista Valerio Vigliar e dal disegnatore luci Andrea Gallo – dando avvio alle prove di regia dello spettacolo, nel rigoroso rispetto delle normative anti-Covid.

La regista, tra le più interessanti e visionarie personalità del panorama teatrale italiano, ha avuto modo di conoscere la nutrita compagnia dello Sperimentale composta dai vincitori e idonei dei Concorsi “Comunità Europea” del Teatro Lirico Sperimentale e da cantanti selezionati dalla Direzione Artistica dell’Istituzione: Chiara Boccabella (soprano), Elena Salvatori (soprano), Nicola Di Filippo (tenore), Federico Vita (tenore), Cecilia Bernini (mezzosoprano), Daniela Nineva (mezzosoprano), Candida Guida (contralto), Luca Bruno (baritono), Matteo Lorenzo Pietrapiana (basso-baritono) e Giacomo Pieracci (basso).

The Rape of Lucretia andrà in scena al Teatro Caio Melisso di Spoleto il 3 e il 4 settembre alle ore 21.00, il 5 settembre alle ore 17.00.

BIGLIETTI DELLA STAGIONE IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25) e sul sito di Ticket Italia al seguente link: https://ticketitalia.com/teatro/75-stagione-lirica-sperimentale-2021. Per informazioni chiamare il numero 0743.221645 – 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

La stagione proseguirà con Intermezzi del ‘700, che quest’anno vedrà protagonista L’AMMALATO IMMAGINARIO di Leonardo Vinci, in scena al Teatro Caio Melisso il 10 e 11 settembre, alle ore 21.00 e il 12 settembre, alle ore 17.00. Il 15 settembre alle ore 21.00, presso il Complesso di Villa Redenta, l’appuntamento con la serata di Operalieder intitolata quest’anno L’AMORE DA LONTANO. Concluderà il cartellone il nuovo allestimento della MADAMA BUTTERFLY di Giacomo Puccini, in scena al Teatro Nuovo di Spoleto il 17 e il 18 settembre alle ore 20.30 e il 19 settembre alle ore 17.00.