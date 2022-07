The Economy of Francesco, il Papa torna ad Assisi

La Presidente Tesei “Gioia ed entusiasmo, l’Umbria luogo perfetto per un appuntamento fondamentale”

“Apprendo con gioia e grande entusiasmo l’accoglimento dell’invito da parte di Papa Francesco a partecipare a settembre all’evento Economy of Francesco, che si terrà ad Assisi”. E’ quanto ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“L’Umbria, terra del vero modello dell’umana sostenibilità, si presta come luogo perfetto per un fondamentale appuntamento internazionale come questo, e la presenza del Papa è motivo di orgoglio per l’intera Comunità regionale.

In questo cammino verso un nuovo modello in cui vi sia una connessione sempre più forte tra uomo, ambiente, salute ed economia – ha sottolineato la Presidente -, l’Umbria di San Francesco e San Benedetto si propone come laboratorio e oltre al proprio percorso già stabilito sosterrà con forza le idee su questi temi dei giovani, veri protagonisti di un domani sostenibile”.