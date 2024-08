Teude Spoleto, al via il primo laboratorio della rassegna “Contaminazioni”

Nell’ambito della rassegna Contaminazioni, l’Associazione Teude APS presenta Switch, laboratorio espressivo condotto da C.L.Grugher, performer, attore e regista.

Lo stage si propone di utilizzare il codice comunicativo del teatro e nello specifico del corpo in movimento, inteso non come trasmissione di tecniche o stili predefiniti ma come ricerca personale attraverso l’esperienza del movimento nel rispetto delle abilità di ciascuno, al fine di favorire l’espressione e la crescita personale dell’individuo.

Il laboratorio si configura come ricerca di un linguaggio che il corpo custodisce ed esprime in un continuo divenire di forma e contenuto; vuole essere una guida per i partecipanti affinché́ possano ritrovare un proprio movimento autentico, quello rivelatore di sensazioni, pensieri, desideri e che meglio rappresenta l’espressione del mondo interiore personale, indagando canali oltre la parola.

Il laboratorio si articola per proposte musicali e di movimento con l’intento di creare un tempo e uno spazio in cui ciascun partecipante possa trovare un proprio modo per esprimersi gradualmente e senza sforzo.

Il filo conduttore è il ritmo. Ritmi primari, interiori come il respiro e il battito cardiaco, da ricontattare e da cui ripartire, ritmi musicali strutturati (musica classica, jazz, elettronica) e soprattutto quel ritmo interiore non traducibile in un semplice andare a tempo di musica ma che incarna e manifesta la musica presente già̀ in ogni corpo e che concede innumerevoli possibilità̀ di espressione.

Il laboratorio, della durata di 8 ore, si svolgerà il 1 settembre al Cantiere Oberdan di Spoleto. È aperto a tutti ed è rivolto ad una fascia d’età che va dai 18 ai 90 anni.

Switch è il primo dei tre laboratori della rassegna Contaminazioni.

I prossimi due, previsti il 12 ottobre e dedicati alla poesia, saranno condotti da Alessandra Racca, poetessa e insegnante della scuola Holden di Torino e dalla coreografa e performer Arianna De Angelis Marocco.

La rassegna Contaminazioni è patrocinata da Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Spoleto.

Per la partecipazione al laboratorio Switch è indispensabile la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo lab.contaminazioni@gmail.com